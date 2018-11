Donna scomparsa nell’Alessandrino, la cercano anche i cacciatori

Smaltimento rifiuti, sequestrata nave Aquarius e indagata Msf

Per la Ong Medici senza Frontiere l’accusa è di aver scaricato in maniera indifferenziata nei porti italiani rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, accumulati durante le attività di salvataggio in mare. In tutto gli indagati a vario titolo sono 24