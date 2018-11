Nel Torinese, muore 91enne travolto da un'auto mentre torna a casa

Un 91enne è morto, nella sera di giovedì 11 ottobre a Cantoria, nella Val Grande di Lanzo, dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada per tornare a casa. L'incidente, in cui ha perso la vita Fiorenzo Perotto è avvenuto in via Roma. Il conducente, un 40enne di Chialamberto, è risultato negativo all'alcol test e si è subito fermato per prestare i soccorsi. L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale.