Torino, mamma lo lascia senza soldi, 22enne inizia a rubare: arrestato

I carabinieri di Torino l'hanno trovato mentre, con una torcia in mano, sia aggirava tra le auto parcheggiate alla ricerca di qualcosa da rubare. Il giovane romeno, sorpreso nel parcheggio di in largo Tabacchi, è stato arrestato dai militari. Nello zaino del ragazzo è stata ritrovata la refurtiva: 63 euro in moneta, profumi, un iPod e una giacca.

Il 22enne ha ammesso ai militari di aver rubato da otto auto in sosta. A quanto pare, il giovane avrebbe iniziato a delinquere in cerca di qualcosa da rivendere, al fine di potersi comprare la droga.

Il tutto dopo che la madre lo aveva lasciato senza soldi.