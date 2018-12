Ruba uva da vigneti nel Torinese, denunciato pensionato

Un uomo di 78 anni è stato denunciato dai carabinieri per furto. Il pensionato, residente a Torino, è stato fermato a Candia Canavese, in provincia del capoluogo piemontese, con diversi secchi pieni di uva appena rubata da alcuni filari.

A scoprirlo sono stati i proprietari del vigneto, che gestiscono un’azienda agricola. In auto il 78enne aveva un coltello usato per tagliare l’uva dai filari. L’arma è stata sequestrata dai carabinieri.

L’uva rossa e bianca, per un totale di oltre 20 chili, è stata riconsegnata ai viticoltori.