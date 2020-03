ZTE ha alzato il sipario sul suo tanto vociferato terzo smartphone compatibile con le reti di quinta generazione. Si chiama ZTE Axon 11 5G e integra il nuovo processore Snapdragon 765G.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il comparto fotografico composto da una quadrupla camera con sensore principale da 64 megapixel.

ZTE Axon 11 debutterà sul mercato cinese in due diverse varianti cromatiche, Laser Black e Pearl White, al prezzo di partenza di 2698 Yuan, ovvero circa 355 euro.

ZTE Axon 11 5G: tutte le caratteristiche

Dal peso di soli 168 grammi, il nuovo smartphone di marchio ZTE ha come sistema operativo Android ed è disponibile in due diversi tagli di Ram da 6 o 8 GB e di memoria interna da 128 o 256 GB espandibile tramite l’utilizzo di una microSD fino a 2 TB.

Monta un display Amoled da 6,47 pollici con risoluzione FHD+ e bordi curvi, incastonato in una scocca dal design accattivante composta in fibra di carbonio.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ZTE Axon 11 5G offre una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a un sensore macro da 2 megapixel a una lente di profondità sempre da 2 megapixel.

La camera per i selfie, invece, ospitata nel notch a forma di goccia presente nella parte frontale del dispositivo è da 20 megapixel.

