Xiaomi, un brevetto svela uno smartphone senza fotocamera frontale

Nel futuro di Xiaomi potrebbe esserci uno smartphone privo di fotocamera frontale e con un display anche nella parte posteriore: è quanto emerge da un nuovo brevetto recentemente approvato dal CNIPA (l’Ufficio della Proprietà Intellettuale della Repubblica Popolare Cinese). Questo ipotetico device potrebbe fare la gioia di tutti gli utenti che non sopportano soluzioni come il notch (normale o a goccia che sia) o il foro sul display e da sempre sognano uno schermo privo di interruzioni. La presenza di un secondo display sul retro dello smartphone, soluzione già presente in telefoni come il Nubia X o il Vivo Nex Dual Display Edition, permetterebbe agli amanti dei selfie di utilizzare la fotocamera posteriore per dedicarsi al proprio passatempo preferito.

Il comparto fotografico e lo schermo secondario

Il comparto fotografico dello smartphone illustrato nel brevetto è caratterizzato da una tripla fotocamera sviluppata in orizzontale e da un elemento circolare che “racchiude” il sensore centrale. Potrebbe trattarsi di un flash led, anche se nel documento non sono presenti informazioni che permettano di affermarlo con sicurezza. Lo schermo secondario, a differenza di quello presente in smartphone pieghevoli come Motorola Razr e Samsung Galaxy Z Flip, è di grandi dimensioni e pienamente funzionale.

Annunciati ufficialmente Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Nel corso di un evento online, organizzato dopo l’annullamento del Mobile World Congress di Barcellona, Xiaomi ha presentato i suoi nuovi top di gamma: Mi 10 e Mi 10 Pro. I dispositivi, la cui uscita per ora è prevista solo in Cina, sono compatibili con le reti 5G e condividono la maggior parte delle specifiche tecniche. Entrambi, infatti, sono dotati di un processore Qualcomm Snapdragon 865, di una Ram fino a 12 GB e di un display Oled da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (2340x1080 pixel). Anche il comparto fotografico, contraddistinto da una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 megapixel, presenta numerose similitudini. La versione Pro offre però uno spazio di archiviazione più generoso (fino a 512 GB) e il supporto alla ricarica rapida. Inoltre, può contare su uno schermo un po’ più luminoso e su un comparto fotografico maggiormente avanzato.