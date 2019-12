Rete mobile, secondo l'Agcom in Italia è sempre più veloce

La rete mobile in Italia gode di un buono stato di salute. A dirlo sono i dati pubblicati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha reso noto il resoconto della campagna 2019 di drive test per la misurazione della velocità delle reti mobili, svolta da agosto ad ottobre 2019 in 45 città italiane.

I dati del rapporto

Analizzando nel dettaglio i dati pubblicati, emerge subito evidente il fatto che, rispetto alla campagna di misurazione del 2018, il resoconto delle elaborazioni complessive sulle tre reti analizzate (Tim, Vodafone e WindTre) evidenzia un generalizzato miglioramento nelle prestazioni. Infatti gli esperti hanno potuto attestare, come valore medio della velocità in download e considerando le misurazioni statiche (senza spostamento), quello di oltre 66 Mbps, con un aumento calcolato del 111% rispetto a 12 mesi prima, mentre la velocità in upload è stata valutata come maggiore di 29 Mbps, il 45% in più dell’ultimo anno. Considerando invece le misurazioni dinamiche, il valore medio della velocità in download, per quanto riguarda il nostro Paese, risulta di oltre 50 Mbps, con un aumento di più del 89%, mentre la velocità in upload è di circa 26 Mbps, il 36% in più dell’ultimo anno.

Le citta italiane più efficienti

Ma quali sono le città italiane dove la velocità della rete mobile è particolarmente efficiente? L’Agcom, nel suo rapporto, ne ha evidenziate alcune, cioè quelle dove le prestazioni sono state rilevate come migliori. Tra queste, considerando le misurazioni statiche, viene segnalata in particolare Bologna (102 Mbps in download e 36 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 156% e del 56%), Verona (81 Mbps in download e 33 Mbps in upload, con un aumento del 104% e del 47%), Milano (circa 79 Mbps in download e 34 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 144% e di quasi il 53%) e infine Bari (70 Mbps in download e 28 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 107% e del 31%).