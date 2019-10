Dopo l’evento di lancio in India tenuto a fine settembre, OnePlus ha ufficialmente presentato a Londra gli smartphone 7T Pro e 7T Pro McLaren Edition, i device più performanti della nuova serie dell’azienda cinese. I nuovi smartphone arrivano sul mercato europeo a pochi mesi da OnePlus 7 e secondo il Ceo dell’azienda Pete Lau “dimostrano la costante ricerca da parte di OnePlus di un'eccellente esperienza d’uso”. Tutto questo è possibile grazie al software OxygenOS 10.0, basato su Android, e al Fluid Display a 90 Hz, una delle caratteristiche più apprezzate già dalla serie precedente.

OnePlus 7T Pro: come uno studio fotografico

Come spiegato dall’azienda, OnePlus è la prima ad avere adottato il display ultra-responsive con refresh rate a 90 Hz, un punto di forza che ritorna su OnePlus 7T Pro per rendere “ogni tocco più fluido e senza soluzione di continuità”. Lo schermo del nuovo modello di punta è privo di notch per massimizzare lo spazio a disposizione e sfruttare appieno la risoluzione QHD+. Inoltre, spiega OnePlus, uno “strato di vetro leggermente curvo si estende da bordo a bordo, fornendo un look and feel di prima classe per un'esperienza di visualizzazione immersiva”. OnePlus 7T Pro punta deciso anche sul comparto fotografico, affidandosi a un sistema a tre fotocamere che “crea l’esperienza di uno studio fotografico all-in-one”. Il software UltraShot consente di ottenere scatti di eccezionale qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre tra le novità OnePlus aggiunge la modalità Macro, che permette grandi risultati nelle foto scattate anche da una distanza di 2,5 centimetri. A rendere possibili le alte prestazioni di OnePlus 7T Pro è il chip Snapdragon 855 Plus, abbinato al rapido sistema di archiviazione UFS 3.0. Migliora anche la ricarica veloce Warp Charge 30T, “in grado di raggiungere una carica del 68% in soli 30 minuti”. Dal 17 ottobre, lo smartphone sarà disponibile con 8GB di Ram e 256 GB di memoria interna a un prezzo di 759 euro.

Il nuovo OnePlus 7T Pro (OnePlus)

Eleganza e velocità in OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Con il nuovo modello OnePlus 7T Pro l’azienda cinese rinnova la partnership con McLaren, presentando anche una variante speciale ispirata al design della famosa casa automobilistica. Secondo Pete Lau il nuovo device lanciato in edizione limitata “celebra l’incessante ricerca di eccellenza di entrambi i marchi”. Il classico colore McClaren arancione papaya è presente anche nell’illuminazione dei bordi curvi del display, che presenta una schermata di blocco con “un orologio minimalista, ispirato dalla strumentazione del cruscotto McClaren”. OnePlus 7T Pro McClaren Edition vanta l’hardware di punta, con 256 GB di memoria e 12 GB di Ram, oltre al solito Snapdragon 855 Plus, una combinazione che garantisce prestazioni ancor più veloci. Anche questa variante sarà disponibile dal 17 ottobre, a un prezzo di 859 euro.