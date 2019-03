ZTE svela i prototipi dei nuovi smartphone Axon V e S

Per differenziarsi dalla concorrenza, ZTE ha realizzato i prototipi di due smartphone tutto schermo, privi sia di notch sia di foro. Si tratta di Axon S e Axon V, i dispositivi con cui il 15 marzo la compagnia ha vinto l’iF Design Award 2019, il premio dedicato ai prodotti dal design più innovativo. Entrambi gli smartphone riflettono la volontà di ZTE di massimizzare lo spazio a disposizione del dispay: per ottenere questo risultato l’azienda ha dovuto ripensare la disposizione di alcuni elementi tradizionali, come la fotocamera frontale. In Axon S, un meccanismo a scorrimento cela alla vista tutti i sensori presenti nel dispositivo, sia nella parte posteriore sia in quella anteriore, permettendo di ottenere un rapporto schermo-scocca pari al 95%.

Le caratteristiche dei due smartphone

Le immagini concept diffuse dalla compagnia di Shenzhen consentono di notare la presenza nella parte anteriore dello smartphone di due fotocamere 3D e dei tasti per il controllo del volume. Sul retro trova invece spazio una tripla fotocamera con uno zoom ottico 5X e un sensore principale da 48 MegaPixel. Il lettore di impronte è direttamente integrato nello schermo LCD. Axon V presenta un numero di innovazioni minore, ma riesce comunque a stupire grazie alla presenza di una sporgenza laterale che racchiude la doppia fotocamera anteriore 3D. ZTE ha rivelato che il dispositivo sarà dotato di uno schermo OLED da 6,8’’ in formato 21:9. Nella parte posteriore lo smartphone presenterà una doppia fotocamera posizionata nell’angolo superiore sinistro, insieme al flash LED. Le caratteristiche dei due concept potrebbero mutare prima dell’uscita ufficiale dei device nei negozi, genericamente prevista per la fine del 2019.

Axon 10 e Blade V10

Durante l’ultima edizione del Mobile World Congress, che si è svolta a Barcellona dal 25 al 28 febbraio 2019, ZTE ha presentato due nuovi smartphone: Axon 10 Pro 5 e Blade V10. I dispositivi hanno un design molto più tradizionale rispetto ad Axon S e ad Axon V e presentano entrambi un notch.