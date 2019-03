Anticipando il Mobile World Congress di Barcellona, Oppo aveva annunciato importanti novità per il 2019, tra le quali l’importante impegno assunto dalla compagnia nel settore del 5G e un impressionante zoom ottico 10x per il prossimo dispositivo di punta. Nel frattempo, però, l’azienda cinese sarebbe sul punto di lanciare Oppo A5s, un dispositivo di fascia media pensato per sostituire il modello A3s, uscito lo scorso anno. Come riporta anche il portale di tecnologia Gadgets 360, un’immagine trapelata su Internet fornisce nel dettaglio tutte le specifiche del nuovo smartphone, pensato in primis per chi vuole coniugare prestazioni buone, seppur non eccellenti, a un prezzo che dovrebbe essere accessibile.

Oppo A5s: design, fotocamera e display

Nel design, Oppo A5s non si discosta più di tanto dai recenti top di gamma lanciati sul mercato. Il notch a goccia, e quindi ridotto, è la particolarità che distingue il dispositivo dai modelli A5 e A3s del passato, da cui il nuovo modello dovrebbe invece ereditare le cornici sottili utili a mettere in risalto un display HD+ da 6.2 pollici con risoluzione 720x1520 pixel. Il comparto fotografico si compone di un doppio sensore posteriore da 13 e 2 megapixel, mentre l’obiettivo frontale dovrebbe essere da 8 megapixel. Stando alle informazioni filtrate, il retro dello smartphone ospiterebbe inoltre il sensore per la lettura delle impronte digitali.

Processore, batteria e sistema operativo: le scelte di Oppo

Per quanto riguarda il lato hardware, Oppo A5s rinuncerà a processori Snapdragon, prerogativa degli smartphone più potenti, per montare l’octa-core MediaTek Helio P35 che potrà sfruttare una Ram disponibile secondo le indiscrezioni in più tagli, da 2, 3 o 4 GB. La memoria interna varierà tra 32 e 64 GB, con la possibilità di espansione fino a 256 GB, mentre la batteria da 4230 mAh promette un’ottima autonomia. Il sistema operativo, sviluppato da Oppo e basato su Android 8.2 Oreo, sarà ColorOS 5.2. Al di là delle specifiche, l’azienda cinese non ha ancora comunicato una data di lancio per A5s: con molte probabilità, sarà data precedenza ai top di gamma F11 e F11 Pro, preannunciati a ridosso del Mwc 2019, che dovrebbero vantare il tanto atteso zoom ottico 10x, lo stesso montato su Huawei P30 Pro.