Motorola, all'Ifa smartphone con sistema operativo 'light' Android One

Dopo Nokia, Samsung e Lg anche Motorola propone uno smartphone con Android One, la versione leggera del sistema operativo di Google. Si chiamerà Motorola One e sfrutterà tutti i vantaggi della versione light come per esempio gli aggiornamenti delle patch di sicurezza garantiti per tre anni e una fotocamera smart più performante grazie a Google Lens. Quest’ultima funzione consente di riconoscere testi, cercare ricette e tradurre da altre lingue. Annunciato all’Ifa di Berlino, lo smartphone dal corpo in vetro curvo è caratterizzato da un ampio display Max Vision HD+ da 5,9 pollici con l'ormai classico notch. La configurazione con doppia fotocamera da 13 MP e fotocamera frontale da 8 MP prevede anche la presenza di modalità come portrait, cinemagraph e time-lapse.

Maggiore sicurezza e Google Assistant

All’interno di Motorola One sarà compreso anche Google Assistant, i cui comandi vocali renderanno lo smartphone in grado di svolgere una vasta varietà di funzioni diverse. Il sistema operativo Android andrà anche a garantire una maggiore sicurezza, grazie ad aggiornamenti mensili e a Google Play Protect. Il nuovo telefono potrà anche fare affidamento su un metodo molto più veloce per liberare le app preinstallate. In questo modo sarà garantito un maggiore spazio di archiviazione.

La batteria dura tutta la giornata.

A sostenere le prestazioni dello smartphone sono il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2.0 GHz,i 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB) e i 4 GB di Ram. Il punto forte è la batteria da 3.000 mAh: Motorola promette che durerà per tutta la giornata. Inoltre, il caricabatterie TurboPower dovrebbe garantire al telefono 6 ore di funzionamento con 20 minuti di ricarica. Il sistema operativo sarà Android 8.1 Oreo in versione One e sarà tra i primi ad aggiornarsi ad Android 9 Pie. In Europa il suo prezzo sarà di 299 euro. Nei prossimi mesi è previsto il suo sbarco anche in Asia e in America Latina.