Ubisoft, c'è anche “Assassin's Creed II" tra i giochi per Pc in regalo

Sono “Assassin's Creed II”, “Rayman Legends” e “Child of Light” i tre titoli, nella versione per Pc, che Ubisoft ha deciso di mettere a disposizione dei propri utenti, in maniera totalmente gratuita, fino alla data del 5 maggio. Un’occasione in più per ampliare il proprio parco di titoli e trascorrere alcune ore immersi nelle avventure videoludiche che questi giochi potranno proporre. Per effettuare il download, occorre recarsi sulla pagina principale dello store di Ubisoft ad aggiungere così alla propria collezione digitale e senza alcun costo i titoli. Si possono riscattare attraverso il client Uplay ed averli così direttamente sul proprio Pc o aggiungere i titoli alla libreria semplicemente cliccando sulla pagina di ciascuno di essi, effettuando il login allo store con il proprio account ed acquisendo così i prodotti, senza nessuna spesa.

Le avventure di Ezio Auditore

“Assassin’s Creed II”, uscito sul mercato nel 2009, è il seguito del celebre titolo che fa parte di una delle saghe più apprezzate di sempre e che, proprio in questi giorni, ha visto la presentazione delle ambientazioni di “Assassin's Creed Valhalla”, ultimo capitolo in uscita della serie incentrato sull’eterna lotta tra Assassini e Templari. In AC II, comunque, le atmosfere saranno quelle del rinascimento italiano con il protagonista, il nobile fiorentino Ezio Auditore, al centro di numerosi intrighi ed avventure, tra cui l’incontro con Leonardo da Vinci, la sfida alle più potenti famiglie di Firenze e le fughe attraverso i canali di Venezia dove apprenderà come diventare un letale assassino.

Dipinti magici

“Rayman Legends”, invece, fa parte della celebre serie di platform che ha già ricevuto molti importanti riconoscimenti nell’ambito videoludico. Uscito nel 2013, Rayman, Globox e i Teens dovranno vagare in una foresta incantata in cui scopriranno una tenda misteriosa, piena di incredibili dipinti. Osservandoli più da vicino, i protagonisti notano che ognuno di essi sembra raccontare la storia di un mondo fantastico. Itenti ad osservare un dipinto con uno scenario medievale, all'improvviso verranno trascinati in quel mondo, dando così inizio alla loro pazzesca avventura.

Un mondo fiabesco

Infine, ecco “Child of Light”, titolo uscito nel 2014, è ambientato nel suggestivo mondo di Lemuria dove Aurora, una giovane principessa dal cuore puro dovrà recuperare tre sorgenti di luce, sconfiggere la Regina Nera e salvare il regno e i suoi abitanti. Creato dal team di Ubisoft Montréal con l'ausilio del motore grafico UbiArt Framework, si tratta di un gioco di ruolo ispirato alle fiabe tra strani personaggi, atmosfere fantastiche, paesaggi incantati e luoghi straordinari e pieni di segreti tutti da scoprire.