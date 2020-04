“Total War Shogun 2” gratis per Pc e Mac fino al primo maggio

Si susseguono, soprattutto negli ultimi tempi, le iniziative di software house e store digitali per consentire agli appassionati di videogiochi di trascorrere questo periodo di permanenza forzata in casa, cimentandosi con alcuni titoli messi a disposizione totalmente gratis. L’ultima iniziativa in questo senso è quella di Sega e Creative Assembly che hanno deciso, attraverso la piattaforma Steam, di regalare fino alle ore 10 del primo maggio “Total War Shogun 2”, in versione per Pc e Mac. Una volta aggiunto alla propria libreria, il gioco resterà a disposizione per sempre, in modo che possa essere utilizzato in qualsiasi momento lo si desideri.

La trama del titolo

Si tratta di un gioco di strategia, pubblicato nel 2011, ambientato nei secoli più bui del Giappone, in un momento particolare in cui una guerra interminabile divide il Paese. “Nel bel mezzo del XVI Secolo, il Giappone Feudale, un tempo amministrato da un governo unico, è ora spaccato in numerosi clan in guerra. Dieci leggendari signori della guerra lottano per la supremazia mentre tradimenti e conflitti fanno appassire l'Impero. Solo uno si ergerà su tutti per guadagnarsi il titolo di shogun... Gli altri moriranno sotto la sua spada”, è l’introduzione al titolo che si può leggere su Steam. Obiettivo del gioco è quello di vestire i panni un “Daimyo” e, tramite scontri militari, economici e diplomatici raggiungere il vero obiettivo, ovvero quello di riunire il Giappone sotto il suo comando supremo e divenire il nuovo Shogun, sovrano indiscusso di una nazione in cui la guerra è ormai solo più un lontano ricordo.

Recensioni positive

In “Total War Shogun 2” domina l’azione, attraverso battaglie 3D via terra e via mare che hanno reso famosa questa saga, ma si potrà anche giocare alla mappa tattica prevista dalla modalità “campagna”. Nelle dinamiche di gioco bisognerà essere abili a guida e condurre eserciti di samurai e flotte di gigantesche navi da guerra in battaglie mozzafiato, creare il proprio impero e sfruttare i poteri economici, politici e militari per accumulare ricchezze, guerrieri e influenza. Si potrà giocare online nella campagna principale in modalità a due giocatori, oppure ancora partecipare ad epiche battaglie online fino ad un massimo di 8 giocatori e per guidare il proprio esercito verso la vittoria. Su Steam il titolo ha buone recensioni: delle circa 30mila totali lasciate degli utenti che lo hanno giocato, la maggior parte sono “molto positive” e circa 1500 di queste sono recenti.