Pokémon Go celebra i Pokémon Compagno con un evento speciale

Pokémon Go si prepara a festeggiare i Pokémon Compagno con un evento speciale che si svolgerà dalle 8:00 di martedì 21 aprile alle 10:00 del 27 aprile. Per l’occasione, i giocatori potranno mettere le mani su una lunga serie di bonus speciali. Innanzitutto, sarà possibile trovare Volbeat e Illumise allo stato selvatico, nelle uova e come ricompense per le Ricerche sul Campo. Con un po’ di fortuna sarà anche possibile imbattersi nella loro versione cromatica/shiny. Woobat potrà essere incontrato allo stato selvatico, nelle uova da 2 km e portando a termine alcune Ricerche sul Campo. Altri Pokémon in cui sarà possibile imbattersi con maggior frequenza saranno Meowth di Alola, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup e Joltik. Potranno essere trovati allo stato selvatico e nelle uova da 5 km. Infine, saranno introdotte varie agevolazioni per alimentare il legame col Pokémon Compagno: per esempio, la distanza per ottenere le Caramelle Compagno verrà ridotta e il mostriciattolo tascabile potrà portare nuovi doni al suo allenatore.

Le novità introdotte nelle ultime settimane

Nonostante il lockdown, nelle ultime settimane Niantic ha introdotto varie novità all’interno di Pokémon Go, pensate per far divertire la propria community nel pieno rispetto delle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. È per questo motivo che la software house ha reso disponibili 100 Poké Ball per tutti i giocatori, ottenibili al prezzo simbolico di una singola PokéMoneta. Un’altra novità sono le classifiche per la Lega Lotte GO, il sistema di lotte globali che consente agli Allenatori di mettere alla prova le proprie capacità con rivali sparsi per tutto il mondo, ottenere premi e salire di livello. Le graduatorie, disponibili dal 10 aprile, consentono a tutti gli utenti di scoprire quali sono i cinquecento giocatori più forti del mondo e indicano i soprannomi, la squadra, il livello, il punteggio e le partite totali di ognuno di loro.