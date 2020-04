Fortnite, server offline per l'arrivo del nuovo aggiornamento di oggi

I server di Fortnite sono offline per la consueta manutenzione che precede l’arrivo di ogni aggiornamento del gioco. Entro mezzogiorno dovrebbero tornare online per consentire ai giocatori di scoprire tutte le novità introdotte dagli sviluppatori di Epic Games.

Le possibili novità

Non è ancora noto quali aspetti del gioco andrà toccare l’update, ma buona parte della community del Battle Royale si aspetta l’annuncio dell’evento di Pasqua, oltre a una nuova serie di Sfide dedicate a Deadpool. Inoltre, i dataminer hanno scoperto dei riferimenti a un evento chiamato Doomsday, che dovrebbe concludere la Stagione 2 di Fortnite e portare all’inizio della Stagione 3. Dovrebbe svolgersi verso la fine di aprile, anche se i tempi di sviluppo potrebbero allungarsi a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Per scoprire tutte le novità introdotte col nuovo aggiornamento in Fortnite Battle Royale, Modalità Creativa e Salva il Mondo sarà necessario aspettare il classico changelog che Epic Games pubblica dopo ogni update.

Come ottenere la skin di Deadpool in Fortnite

Epic Games ha da poco reso disponibile una skin dedicata a Deadpool, uno degli anti-eroi della Marvel più apprezzati dal pubblico. Per mettere le mani sull’ambito costume, i giocatori devono superare una serie di sfide ispirata al mondo del mercenario chiacchierone. Quelle della settimana 7, sbloccabili dopo aver completato quelle rese disponibili nelle settimane precedenti e necessarie per ottenere la skin, sono “Trova le due pistole di Deadpool” e “Entra in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l’eroe più super-eroe del pianeta”. La prima può essere completata all’interno del quartier generale, il menu principale di Fortnite a cui possono accedere i giocatori in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2. Qui è possibile trovare una prima pistola sotto il tavolo della sala principale e una seconda all’interno della stanza di Miaoscolo. Per completare l’altra sfida, invece, è sufficiente entrare in un bagno chimico o in una cabina del telefono.