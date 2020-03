Fortnite, server offline per l'arrivo dell'aggiornamento 12.30

L’attesa sta per terminare: oggi 31 marzo, come annunciato della stessa Epic Games in un Tweet, arriva su Fortnite la patch 12.30.

I server sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’aggiornamento.

Al termine della consueta manutenzione, Epic Games renderà disponibile l’update per il download del nuovo update che introdurrà sul titolo vari contenuti aggiuntivi, tra i quali nuove skin.

Fortnite: le novità in arrivo con l'aggiornamento

Con l’update 13.30 sul popolare Battle Royale di Epic Games potrebbero anche debuttare nuovi contenuti e eventi dedicati alla Pasqua. Quello in distribuzione sarà uno degli ultimi update della Stagione 2 di Fortnite, che stando ai rumors terminerà il 30 aprile, quando sul titolo debutterà la Stagione 3. Come avvenuto per l’arrivo della Stagione attualmente in corso, lanciata su Fortnite il 20 febbraio del 2019, anche il debutto della terza Stagione potrebbe essere celebrato dagli sviluppatori del titolo con uno spettacolare evento ingame che coinvolgerà tutti gli appassionati del Battle Royale.

Fortnite: tutte le novità introdotte con lo scorso update

Risale a pochi giorni fa ed esattamente al 24 marzo l’ultimo update distribuito su Fornite, che tra le novità, ha corretto vari bug relativi soprattutto alle modalità Battaglia Reale e Rissa a Squadra. Non sono stati risolti, invece, i problemi che hanno colpito i server di Fortnite nei giorni precedenti, che potrebbero essere corretti con l’aggiornamento 12.30. La patch 12.21 rilasciata, una sola settimana dall’update 12.20, ha introdotto la skin oro e una serie di sfide aggiuntive collegate proprio a questo costume. La precedente patch 12.21, invece, ha portato sul Battle Royale di Epic Games una dose massiccia di contenuti inediti. Per esempio, nella Modalità Creativa sono state aggiunte varie armi, come il Fucile d'assalto pesante epico e leggendario, la mitraglietta a Fuoco rapido non comune e rara, e la Mina di prossimità ai consumabili. In “Salva il Mondo”, invece, è stata introdotta la possibilità di accedere a Knox Oro con il vantaggio standard Derby demo, oltre al mini evento “Sessione folla”, che sarà disponibile fino al 3 aprile. Per tutta la durata dell’evento le allerte missioni mini-boss, forniranno PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio in più.