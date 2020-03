Fifa 20, su PS4 parte il torneo "Club Scouting Challenge"

Un torneo che mira ad eleggere il miglior giocatore italiano di Fifa, il simulatore calcistico targato Electronic Arts. Lo ha annunciato Sony che, in collaborazione con l’AS Roma ha deciso di dare il via al “Fifa 20 PS4 Club Scouting Challenge”.

Le tappe di qualificazione

Il torneo andrà ad eleggere i più forti player nell’ambito del calcio virtuale che abitualmente utilizzano il gioco su PS4, attraverso una serie di sfide di qualificazione online, le one-day cup. Le date previste dal calendario cominceranno il 5 aprile prossimo, per poi proseguire il 9, il 16, il 19, il 23, il 26 ed il 30 aprile. Ultima data disponibile per i partecipanti, quella del 3 maggio. I migliori 8 finalisti, che saranno riusciti a sbaragliare la concorrenza, si sfideranno nella finalissima online, prevista per il 13 maggio.

I premi in palio

Sono diversi i premi in palio previsti. Per il primo classificato ci sarà un pacchetto che comprende una tv Sony 4k da 55 pollici, una Sony Soundbar, l’abbonamento annuale a PlayStation Now, una maglietta ufficiale della Roma autografata da un giocatore della squadra ed un controller wireless PlayStation 4 AS Roma Style. Per il secondo classificato invece in palio la maglietta ufficiale della Roma autografata da un giocatore della squadra, un controller vireless PlayStation 4 AS Roma Style ed un abbonamento annuale a PlayStation Plus. Sul terzo e quarto gradino del podio, i player che giocheranno la “finalina”, potranno portare a casa una maglietta ufficiale della Roma, un controller wireless PlayStation 4 AS Roma Style ed un abbonamento trimestrale PlayStation Plus. Dal quinto all’ottavo posto si riceverà una maglietta ufficiale della Roma ed il controller Wireless PlayStation 4 AS Roma Style. Tutti i giocatori che si iscriveranno al torneo, comunque, riceveranno via e-mail un esclusivo tema dinamico targato AS Roma per PS4, da riscattare sul PS Store.

Le modalità di iscrizione

Sono due le modalità di iscrizione possibili: da PS4 occorre andare dalla dashboard della console nella pagina “Eventi”, quindi dal menu a sinistra selezionare “Tornei”, cercate la Club Scouting Challenge ed effettuare la registrazione. L’altra modalità è recarsi sul sito di ESL, organizzatore del torneo, creare un account e quindi collegare lo stesso al proprio PSN ID, dopo aver compilato un form specifico, raggiungibile su una pagina web dedicata.