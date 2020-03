Apple, 90 giorni di prova gratuita per Final Cut Pro X e Logic Pro X

Final Cut Pro X e Logic Pro X, due tra i programmi professionali più utilizzati da chi fa editing video e produzioni musicali, saranno in prova gratuita per 90 giorni. Apple infatti ha deciso, come fatto anche da altre aziende in questo periodo di permanenza forzata in casa, di proporre alcuni vantaggi ai propri utenti, per agevolare la quarantena.

Un supporto per chi è a casa

“Speriamo che i clienti che sono a casa e cercano qualcosa di nuovo da imparare ad usare possano trarre giovamento da queste prove gratuite", scrive Cupertino in una nota, ripresa anche dal sito “The Verge”. In particolare, dunque, Apple ha deciso di estendere il periodo di prova gratuito del suo software di editing professionale Final Cut Pro X, di solito valido per 30 giorni, passandolo a 90 giorni e, per la prima volta, renderà disponile (anche se non è stato specificato ancora quando) anche una prova sempre della stessa durata per Logic Pro X.

Il costo dei due programmi

La pandemia di coronavirus ha lasciato molte persone a casa, impossibilitate a frequentare la scuola o il lavoro, quindi avere accesso a strumenti professionali che hanno solitamente un costo, in questo particolare periodo, è un’ottima opportunità. In particolare, infatti, Final Cut Pro X, è solitamente in vendita al prezzo di 329,99 euro, mentre Logic Pro X a quello di 229,99 euro. Apple, riporta sempre “The Verge” non specifica quando terminerà l'offerta per le prove di 90 giorni, ma segnala comunque che entrambi i programmi torneranno ad una prova gratuita di 30 giorni una volta scaduta l'iniziativa. Inoltre, i clienti che hanno già scaricato la versione di prova gratuita di 30 giorni di Final Cut Pro X potranno usufruire del periodo di prova esteso.

Altre iniziative

Quella di Apple, almeno per quanto riguarda la suite di produzione musicale Logic Pro X, non è l’unica iniziativa del genere. Altre società produttrici di software musicali, infatti, stanno aderendo a simili proposte, proprio per alleviare agli utenti questi giorni di quarantena. Avid, ad esempio, ha proposto un numero limitato di licenze gratuite legate ad una prova di 90 giorni per Pro Tools, mentre Fender ha deciso di offrire a 100.000 persone tre mesi di lezioni di chitarra gratuite sulla sua app Fender Play.