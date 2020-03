Fitbit Coach, 90 giorni di prova gratuita per restare in forma

Restare a casa in questi giorni di emergenza sanitaria, cercando anche di rimanere in forma, non è sempre semplice. Ma app come Fitbit permettono di servirsi della tecnologia per attuare esercizi specifici e tentare così di non perdere il giusto equilibrio fisico, anche in situazioni come quella attuale. E allora, per venire incontro a questa esigenza, James Park, co-fondatore dell’app, ha scritto ai propri utenti una lettera aperta, preannunciando alcune novità.

Nuovi contenuti Premium

“Date le circostanze attuali, sappiamo quanto sia difficile concentrarsi sulla propria salute. Ma rimanere attivi, mangiare cibi nutrienti, dormire bene e gestire lo stress sono fondamentali per aumentare la propria immunità e il proprio umore. Per aiutarvi, vi offriamo 40 nuovi contenuti Premium gratuiti presenti all’interno dell'app Fitbit”, scrive Park. Questa è però solo la prima delle novità, contenuti esclusivi con guide e video utili per non perdere la buona abitudine di una sana attività fisica.

Tre mesi di prova gratuiti

La seconda e più importante novità riguarda i nuovi membri di Fitbit Coach che potranno ottenere una prova gratuita di 90 giorni dell’abbonamento solitamente a pagamento, che include approfondimenti personalizzati sulla salute, assistenza sanitaria, strumenti avanzati per il sonno, programmi personalizzati e oltre 150 allenamenti proposti da prestigiosi marchi di fitness. Per accedere al servizio, tutto ciò che si deve deve fare è scaricare l'app Fitbit e procedere all’attivazione una volta eseguito l’accesso. La versione di prova gratuita richiederà comunque un metodo di pagamento valido e per non incorrere nel pagamento, una volta scaduti i 90 giorni, occorrerà annullarla prima della scadenza. Tra i servizi offerti, si potranno trovare tantissimi esercizi video personalizzati, sessioni di audio Coaching, Fitbit Radio con sette stazioni dedicate e diversi livelli di attività.

Un aiuto per tutti

“I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro le cui vite sono state finora colpite dal virus. Siamo continuamente alla ricerca di ulteriori metodi utili per supportare coloro che fanno parte della nostra comunità e le persone in difficoltà. Ma vi terremo aggiornati man mano che le cose si evolveranno. Intanto speriamo che queste opportunità siano d’aiuto nel rendere questo momento difficile un po’ più semplice da vivere”, scrive ancora il ceo di Fitbit, nella sua lettera.