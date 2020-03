Pokémon Spada e Scudo, un evento speciale modifica i Pokémon esclusivi

Come da tradizione, sia in Pokémon Spada che in Pokémon Scudo sono presenti dei mostriciattoli tascabili esclusivi, su cui gli allenatori in possesso dell’altra versione possono mettere le mani solo attraverso uno scambio. Game Freak, tuttavia, ha deciso di cambiare le carte in tavola, dando il via a un evento speciale che offre ai giocatori la possibilità di catturare all’interno della propria cartuccia questi Pokémon normalmente inaccessibili. L’iniziativa, nota come “Evento di completamento del Pokédex”, è già attiva all’interno dei due giochi e lo resterà fino alle 00:59 di giovedì 25 marzo.

Come catturare i Pokémon esclusivi

I Pokémon esclusivi non potranno essere incontrati allo stato selvatico: per catturarli sarà necessario partecipare a dei Max Raid. Per il momento, i giocatori di Pokémon Spada si sono imbattuti nella forma Galar di Ponyta e Corsola, mentre i possessori di Pokémon Scudo hanno avuto modo di affrontare Darumaka di Galar e Farfetch'd di Galar. Naturalmente, anche gli altri mostriciattoli tascabili esclusivi saranno catturabili nel corso dell’evento.

Pokémon Home, una nuova app per Switch, iOS e Android

Da alcune settimane, è disponibile per Nintendo Switch e device Android e iOS Pokémon Home, una nuova applicazione gratuita dotata di un servizio di cloud storage che permette agli allenatori di trasferire i Pokémon catturati nei vari videogiochi disponibili sui dispositivi mobile e sulla console ibrida di Nintendo. Il software può connettersi alla Banca Pokémon (opzione disponibile solo per gli abbonati al servizio premium dell’app), a Pokémon: Let’s Go, Pikachu/Let’s Go Eevee, a Pokémon Spada e a Pokémon Scudo (il supporto a Pokémon Go è attualmente in fase di sviluppo). Gli utenti possono trasferire i propri mostriciattoli tascabili nell’app (riempiendo così il Pokédex Nazionale e ottenendo una comoda lista di tutte le mosse e le abilità) e scambiarli con giocatori di tutto il mondo ovunque e in qualsiasi momento.