Resident Evil 3: Raccoon City, la demo arriva su Ps4, Xbox One e Pc

Tra le varie proposte videoludiche di questi giorni, utili per combattere la noia dovuta alla permanenza forzata dentro le mura di casa, ecco che arriva in soccorso la disponibilità della demo legata a Resident Evil 3, che può essere provato grazie alla demo disponibile per PS4, Xbox One e Pc.

Un trailer adrenalinico

La versione che i fan della serie potranno provare, disponibile da oggi 19 marzo, è intitolata “Resident Evil 3: Raccoon City Demo” e permette di sperimentare le primissime parti del titolo del gioco, una sorta di assaggio di quelle che saranno le atmosfere del nuovo survival horror targato Capcom, remake sullo stile di quello effettuato per Resident Evil 2. E per assaporare alcune delle situazioni adrenaliniche che si potranno vivere giocando al titolo, è anche possibile visionare un mini trailer postato sul profilo Twitter ufficiale del gioco.

Come scaricare la demo

Per effettuare il download, per quanto riguarda Ps4 e Xbox One, basterà recarsi sulle apposite pagine legate ai rispettivi store digitali: un’informazione che può interessare i giocatori è che sulla console di casa Microsoft serviranno 7,47GB di spazio per scaricare la demo, mentre ne serviranno 8,01GB per quanto riguarda la console di casa Sony. I giocatori che utilizzano il Pc, invece, dovranno collegarsi su Steam per accedere al contenuto di gioco.

L’uscita prevista per il 3 aprile

Al momento, come già annunciato in precedenza, la data di uscita di Resident Evil 3 in versione completa è quella fissata per il 3 aprile 2020, ma a causa delle evoluzioni degli ultimi periodi è possibile che quanto meno la distribuzione delle copie fisiche possa subire dei ritardi. Dopo l'uscita nel 2019 del remake di Resident Evil 2, il produttore Yoshiaki Hirabayashi aveva anticipato che gli sviluppatori avrebbero preso in considerazione un remake del terzo capitolo e così alla fine è stato, tanto che durante lo "State of Play" di Sony del 10 dicembre del 2019 il gioco è stato annunciato ufficialmente, proprio per il 3 aprile prossimo. Intanto, in attesa di novità, ci si potrà godere questo anticipo che, tra le novità previste dalla demo, permette di poter esplorare le strade dell'iconica Raccoon City, piombata amaramente nel caos e popolata da innumerevoli quantità di non morti.