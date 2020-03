VHS, Internet Archive propone oltre 20.000 video dagli anni '90

Per tutti i nostalgici degli anni ’90, Internet Archive propone una raccolta denominata “The VHS Vault20” che comprende oltre 20mila video estratti dalle storiche videocassette VHS.

Per chi non la conoscesse, Internet Archive è una piattaforma digitale no profit statunitense che raccoglie una grande quantità di contenuti, quali foto, video, audio e software, con lo scopo di creare una sorta di “memoria storica” consultabile gratuitamente dagli utenti di tutto il mondo.

La nuova raccolta “The VHS Vault20”, come riporta The Verge, offre video inediti e quasi introvabili degli anni ’90, come alcuni trailer dei più celebri film Dysney, presenti all’inizio delle videocassette.

La raccolta “The VHS Vault20”

Tra i contenuti inediti della nuova raccolta, troviamo anche diversi video che da anni non passano più nei palinsesti delle TV e alcuni dei più famosi cartoni animati degli anni ’80 e ’90, quali Charlie Brown, Snoopy. “The VHS Vault20” comprende anche una serie di immagini e filmati pubblicitari risalenti a quei decenni che sono rimasti impressi nella mente dei consumatori.

Gig Tiger, i celebri videogiochi portatili stanno per tornare

Ma le novità per i nostalgici degli anni ’90 non sono finite qui: i videogiochi portatili LCD di Tiger, che hanno debuttato in Italia alla fine degli anni ’80, ma sono diventati popolari pochi anni più avanti, stanno per tornare sul mercato.

A dirlo è The Verge, che ha svelato la volontà di Hasbro di presentare quattro nuove e inedite versioni del palmare monocromatico di Tiger Electronics, che debutteranno sul mercato il prossimo autunno, al prezzo di listino di 14,99 dollari ognuna.

I titoli di lancio comprendono The Little Mermaid, Transformers: Generation 2, X-Men Project X e Sonic the Hedgehog 3. Come svelato da Hasbro, ogni gioco è ispirato alla versione originale degli anni anni ’90 e ogni unità è alimentata da due batterie AA.