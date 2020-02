Telegram si aggiorna per San Valentino: tutte le novità

Anche Telegram, app di messaggistica rivale di WhatsApp, festeggia San Valentino con il rilascio di un nuovo aggiornamento disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS che Android.

La versione 5.15 della piattaforma porta in dote diverse funzioni inedite, tra le quali nuovi emoji animate dedicate agli innamorati, utili per personalizzare i messaggi d’amore diretti al proprio partner.

Tra le novità, spiegate nel dettaglio in un post pubblicato sul blog ufficiale di Telegram, l’update introduce un nuovo layout per le pagine profilo e migliora la visualizzazione rapida dei media e la funzione “Persone nelle vicinanze”, che ha debuttato sull’app di messaggistica la scorsa estate con l’aggiornamento 5.8.

Tutte le novità

La versione 5.15 di Telegram modifica sensibilmente le pagine profilo, rendendole più funzionali e donando loro un design più accattivante. L’update ottimizza anche la voce “Media condivisi” disponibile nella sezione profilo, consultando la quale è da ora possibile scorrere velocemente i file inviati toccando direttamente sul margine destro o sinistro della schermata. Tra le nuove funzioni, come accennato precedentemente, proprio nel giorno di San Valentino Telegram ha aggiornato la sezione “Persone nelle vicinanze”, che ora offre nuovi modi per stringere amicizie.

“Con questo aggiornamento, “Persone nelle vicinanze 2.0” può aiutarti a incontrare nuovi amici o ad organizzare un appuntamento dell'ultimo minuto per San Valentino”, spiegano gli sviluppatori sul blog ufficiale dell’app.

Per testare la funzione è necessario rendere visibile il profilo agli utenti presenti nella propria area e attivare “Persone nelle vicinanze 2.0” consultando la voce “contatti”.

Le nuove emoji dedicate agli innamorati

Proprio in occasione di San Valentino, Telegram ha rilasciato delle nuove emoji animate dedicate agli innamorati, che sfoggiano cuoricini e baci rigorosamente rossi. “Non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione di aiutarti a creare una perfetta atmosfera nei messaggi diretti alle persone più importanti della tua vita con le più recenti emoji animate”, scrivono gli sviluppatori.