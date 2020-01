Per il mercato dei videogiochi dicembre è stato un mese particolarmente positivo e pieno di record. I dati diffusi dalla compagnia di analisi SuperData indicano che negli ultimi 31 giorni del 2019 sono stati spesi 9,8 miliardi di dollari nel settore, un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Il mercato mobile ha conosciuto una crescita del 28% su base annuale, confermando il suo periodo florido. Un risultato parzialmente riconducibile al successo di Clash of Clans, videogioco di strategia creato dalla software house Supercell, che a dicembre ha incassato 158,2 milioni di dollari. I ricavi digitali del settore console e PC, invece, sono calati rispettivamente del 25% e 4%. La “colpa” è in parte anche di Fortnite, che nel 2019 ha goduto di una popolarità inferiore rispetto a quella guadagnata nel 2018.

Ottimi risultati per Call of Duty e Read Dead Redemption 2

Oltre a Clash of Clans, un altro gioco che a dicembre ha ottenuto dei risultati degni di nota è Call of Duty Modern Warfare. Grazie al sistema di monetizzazione scelto da Activision, l’ultimo episodio della famosa serie ha registrato delle performance migliori del 4% rispetto ai numeri registrati da Black Ops 4. L’ultimo mese del 2019 ha portato anche la firma di Rockstar Games. Sono due, infatti, i giochi della software house che hanno ottenuto dei risultati importanti nel corso di dicembre: Grand Theft Auto V, che ha registrato il suo migliore mese di sempre da dicembre 2017, e Red Dead Redemption 2, che, grazie al lancio su Steam, è passato dalle 406.000 copie vendute a novembre su Epic Games Store e Rockstar Launcher a ben un milione di download.

I giochi più redditizi di dicembre 2019

È League of Legends a dominare la classifica dei giochi PC più redditizi di dicembre 2019, seguito da Dungeon Fighter Online e Crossfire. Per quanto riguarda i titoli per console, il podio è composto da Call of Duty Modern Warfare, Fifa 20 e Star Wars Jedi Fallen Order. Infine, sui dispositivi mobile sono Clash of Clans, Honour of King e Candy Crush Saga a dominare.