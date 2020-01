Battlefield V, un lanciafiamme in arrivo col prossimo update?

L’aggiornamento 5.2 su Battlefield V potrebbe portare piacevoli novità per i numerosi appassionati della celebre serie targata Dice. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma spesso sono voci attendibili e che comunque in parte si verificano e arrivano direttamente dai dataminer, che riescono ad “intrufolarsi” nei server di prova dei produttori. Una delle anticipazioni più chiacchierate riguarda le informazioni che ha fornito “temporyal" su Twitter, corredata da un brevissimo video dimostrativo, secondo cui i soldati in gioco potranno essere dotati di un potentissimo lanciafiamme.

Il nuovo gadget

Si dovrebbe chiamare “einstossflammenwerfer” e si tratta di un gadget che, sempre secondo il dataminer, “spara una breve scarica di fiamme che può devastare singoli bersagli di fanteria". Nella breve clip postata, si vede infatti il soldato (probabilmente facente parte della classe assalto) che può vantare il lanciafiamme tra il proprio arsenale, dirigersi verso due nemici e ucciderli in un attimo grazie alla potenza distruttiva di questo attrezzo mortale. Non è tutto, perchè secondo questo utente l’update apporterà altre novità nel gioco, spesso criticato dalla community a causa di alcune specifiche tecniche sul gameplay che non hanno accontentato tutti i fan della saga, giunta al suo sedicesimo capitolo. Sembra infatti che l’arsenale dei soldati verrà arricchito dalla presenza di un nuovo fucile a pompa, chiamato “Ithaca M37” e che promette di far molto male ai nemici che se lo troveranno sulla loro strada.

Nuove armi corpo a corpo

Infine, ecco la possibilità di ritrovarsi nuove armi corpo a corpo nella propria armeria. Secondo “temporyal”, che già in passato si era espresso in anticipazioni riguardanti i titoli della Dice, dovrebbero arrivare un nuovo machete, un’arma da mischia tradizionale con la punta smussata chiamata “Sai” e infine una nuova variante, più scura, di un coltello da combattimento. Il tutto in arrivo del capitolo 6 del gioco, che seguirà l’arrivo del 5, che nei mesi scorsi ha proposto, tra le tante novità, anche tre nuove mappe: Iwo Jima, Pacific Storm e Wake Island.