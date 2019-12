"Death Stranding", l'aggiornamento 1.08 porta il Natale nel gioco

"Death Stranding", il già pluripremiato titolo prodotto da Hideo Kojima e dalla sua Kojima Productions, è stato implementato in questi giorni da un aggiornamento, precisamente l’1.08, che ha proposto ai giocatori, tra le altre migliorie, anche una particolare sorpresa in tema natalizio. Si tratta della presenza dei cappelli di Babbo Natale, così come testimoniato anche dal portale “Destructoid” che pubblica uno screen durante una fase di gioco.

Sam e i Prepper

Sam Porter Bridges, il protagonista della storia interpretato dall’attore Norman Reedus, una volta scaricato l’update potrà fare le sue consegne indossando il tipico cappello rosso conosciuto per essere uno dei simboli del Natale. Non solo lui potrà indossare il cappellino, perché in dotazione ce ne sono numerosi assegnati anche ad alcuni “Prepper”, sparsi per le città. Si tratta di diverse figure famose all’interno dei rifugi, veri e propri vip in attesa di riconnessione che spesso possono essere raggiunti tramite gli ordini per Sam disponibili nelle varie basi, rendendoli quindi facilmente trovabili anche solo giocando e svolgendo normalmente le missioni previste dal titolo.

Titolo dell’anno su PS Blog

Death Stranding, tra i riconoscimenti avvenuti in questo 2019, ha sbaragliato la concorrenza tra i lettori di PlayStation Blog, aggiudicandosi il premio di “Game of the Year”, oltre ad altri sei riconoscimenti. Oltre al riconoscimento come titolo con la miglior narrazione, il gioco ha vinto il premio come miglior comparto grafico, miglior colonna sonora, miglior esclusiva PS4 e, come detto, l’ambito premio di gioco dell’anno. Senza dimenticare, come miglior interpretazione, proprio quella di Reedus e la Kojima Productions come software house dell’anno.

L’arrivo del gioco per Pc

Hideo Kojima stesso, senza rivelare il giorno preciso, ha spiegato che l’arrivo del titolo su pc sarà previsto per l’inizio della prossima estate, in un lasso di tempo ipotizzabile tra giugno e luglio 2020. Per scoprire quali saranno gli store online da cui sarà possibile acquistare il gioco sarà necessario restare in attesa di altre comunicazioni ufficiali, che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi.