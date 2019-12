SwiftKey Keyboard app da record: superati i 500 milioni di download

Un traguardo notevole, i 500 milioni di download certificati sul Google Play Store. Lo ha ottenuto SwiftKey Keyboard, la tastiera virtuale di Microsoft che memorizza lo stile di scrittura dell’utente, così da permettergli di scrivere più velocemente. Grazie alla tecnica dello swipe, che permette di formare le parole scorrendo il dito senza soluzione di continuità da una lettera all’altra, la tastiera consente una personalizzazione davvero ampia, per digitare e inviare emoji o immagini gif nella modalità preferita da ciascuno.

La storia dell’applicazione

Sviluppata nel 2010 da TouchType, l’app è arrivata prima nel mondo Android e solo in seguito su quello Apple. Il suo successo è stato subito evidente, tanto che Microsoft ha deciso di acquistarla per 250 milioni di dollari. La tastiera, che può essere organizzata anche in una variante sterminata di colori, temi e caratteri di scrittura, permette di integrare le divertenti emoji, le faccine che ormai spopolano su tutti i dispositivi mobili. Non solo, perché SwiftKey fornisce la correzione automatica che viene in soccorso all’utente per digitare in maniera esatta il messaggio di testo e fornisce utili previsioni, in modo che l’utente possa capire avere una predizione rapida di ciò che potrebbe andare a digitare. Quindi permette anche di allegare al testo date segnate nel proprio calendario virtuale o geolocalizzazioni.

Oltre 300 lingue supportate

La tastiera supporta più di 300 lingue ed è questo uno dei tanti pregi che hanno permesso il raggiungimento del traguardo dei 500 milioni di download sul mercato digitale delle applicazioni. Tra esse l’inglese, l’italiano, lo spagnolo, il tedesco, il portoghese, l’arabo, il turco, il francese, il russo e molte altre ancora, oltre a quelle già presente, sono entrate o entreranno ad ampliare il totale delle lingue supportate. Sul PlayStore italiano, tra l’altro, l’applicazione vanta oltre 3 milioni di recensione, avendo ottenuto una valutazione media di 4,4 stelline su 5, dimostrando dunque di essere particolarmente apprezzata dagli utenti che scelgono di scaricarla.

Il club dei 500 milioni

SwiftKey Keyboard, così come riporta una ricerca dettagliata proposta dal portale androidrank.org, raggiunge nel club dei 500 milioni applicazioni di grande successo come Spotify, TikTok, Netflix, Clash of Clans, Temple Run 2, Twitter, Candy Crush Saga e Uber.