È cominciata con una sconfitta l’avventura della Juventus al campionato eFootball.Pro di PES 2020 organizzato da Konami. Il team bianconero, composto dai gamers Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto, è stato battuto complessivamente dal Barcellona nella prima giornata articolata in due gare, andata e ritorno, terminate 1-1 e 1-0 per gli spagnoli. Nel primo turno della competizione, che proseguirà fino al 18 aprile 2020, è stato pesantemente sconfitto anche l’Arsenal, di cui fa parte anche il gamer italiano Emiliano ’S-Venom’ Spinelli.

Juventus sconfitta dal Barcellona a eFootball.Pro

Si è conclusa con un solo punto raccolto sui sei disponibili per la Juventus la prima giornata di eFootball.Pro. Nella doppia sfida contro il Barcellona, i giocatori Giannuzzi, Tubelli e Lodeserto, ‘neoacquisti’ del team bianconero, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 nella gara di andata prima di cedere 1-0 nel match di ritorno. Nel primo incontro è stato Tubelli, noto come ‘Ildistruttore’, a trovare il gol con Douglas Costa, prima della rete del pari a tempo quasi scaduto segnata da Dembelé. Sempre nel finale è inoltre arrivato il gol che, nella seconda partita, ha condannato la Juventus alla sconfitta per 1-0.

PES 2020, la prima giornata di eFootball.Pro

Tra le squadre che vorranno certamente rifarsi nella seconda giornata di eFootball.Pro c’è anche l’Arsenal, nettamente sconfitto 3-2 e 6-1 nei due match giocati contro i francesi del Monaco. Nel team inglese milita anche il gamer italiano Emiliano Spinelli, conosciuto anche come ’S-Venom’. Dopo le due partite il giocatore ha spiegato su Twitter che, nonostante i ko subiti, “ora avremo tempo di lavorare per costruire la nostra intesa, possiamo solo migliorare. Sono fiducioso per il resto della stagione, siamo solo all’inizio”. Il Monaco è l’unica squadra ad aver ottenuto sei punti su sei nel primo turno oltre allo Schalke 04, che nella seconda giornata della competizione di PES 2020 firmata Konami, prevista per l’11 gennaio 2020, incontrerà proprio la Juventus.