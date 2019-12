Gta 5 online, disponibile l'espansione "The Diamond Casino Heist"

Rockstar Games, nonostante si inseguano ormai da tempo le voci e le illazioni sul prossimo capitolo della celebre saga di Grand Theft Auto, non ha intenzione di mettere da parte Gta 5, titolo che negli anni si è rivelato un successo di pubblico all’interno della community videoludica. Proprio per accontentare i numerosi giocatori che, a distanza di sei anni dalla sua uscita, continuano a popolare i server del titolo, il publisher americano ha deciso di lanciare oggi, 12 dicembre, l’espansione "The Diamond Casino Heist".

La rapina al casinò

Nello specifico, all’interno della modalità multiplayer del gioco, si potrà rapinare il Diamond Casinò, luogo comparso di recente all’interno di Gta 5, dopo uno degli ultimi aggiornamenti. Il colpo da mettere a segno sarà ambientato direttamente nel luogo dedicato al gioco d’azzardo, praticamente il posto ideale per una rapina milionaria, vista anche la mole di denaro che circola. L’attività consiste dunque nell'organizzare un furto in grande stile, per fare uno sgarbo alla famiglia Duggan, sottraendo quanto più denaro possibile dal caveau del casinò. Proprio come accaduto con l’altra grande espansione del 2015, dal titolo “Heists” e riguardante proprio una serie di rapine da effettuare in co-op nella modalità online, anche questa volta l’attività sarà strutturata in più fasi per consentire ai singoli membri del gruppo di organizzarsi in vista del colpo finale, rappresentato appunto dalla rapina vera e propria e dalla rocambolesca fuga dalle forze dell'ordine e dalle guardie al soldo dei gestori del casinò che si scatenerà.

Un’audace operazione criminale

Rockstar, presentando l’espansione, l’ha descritta come “la più audace, la più ambiziosa e la più complessa operazione criminale mai vista a Los Santos”. Arrivare all’obiettivo finale, tra l’altro, non sarà semplice anche perché la cassaforte del Diamond Casinò sarà sorvegliata da strettissime misure di sicurezza. I giocatori, all’interno dell’attività, assumeranno i panni di un team al soldo della famiglia Cheng, desiderosa di vendetta nei confronti dei Duggan, in una serie di missioni propedeutiche all’atto finale. Per organizzare tutto al meglio, i player dovranno acquistare una sala giochi retrò che, in pratica, fungerà da centro operativo nel quale mettere a punto tutti i dettagli per il colpo.