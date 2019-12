Fortnite, i dataminer svelano le nuove skin dell’aggiornamento 11.30

Mentre i server di Fortnite sono offline per l’arrivo dell’aggiornamento 11.30, i dataminer sono riusciti a scovare nei file del gioco le skin e le emote che saranno introdotte nel nuovo update. Hypex, uno dei leaker più noti, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un’immagine che rappresenta tutte le novità cosmetiche in arrivo nel battle royale di Epic Games. Tra le nuove skin, alcune delle più interessanti sono Polar Patroller, Astra (che dovrebbe essere disponibile solo per chi acquisterà l’Annual Pass 2020), The Devourer, Shiver, Frozen Nog Ops e Frozen Fishtick. Non mancano, ovviamente, anche vari costumi a tema natalizio.

Le altre novità cosmetiche dell’update 11.30

Il prezzo delle skin rare dovrebbe essere compreso tra i 1.000 e i 1.200 V-bucks, la valuta utilizzata all’interno di Fortnite, mentre le portarsi a casa quelle leggendarie potrebbe essere necessario spendere fino a 1.500 V-bucks. Infine, quelle leggendarie dovrebbero costare 2.000 V-bucks. Per quanto riguarda le emote, il nuovo aggiornamento dovrebbe introdurre “Ride Along” e “Holly and Diver”. Il gioco si arricchirà anche degli oggetti cosmetici Castor, Spellbinder, Tome Pouch, Loons e di un nuovo personaggio: Doggo. Infine, Hypex segnala che l’update 11.30 “vestirà a festa” il battle royale, introducendo decorazioni natalizie e skin a tema. Come da tradizione, tutte queste novità verranno probabilmente sbloccate da Epic Games nel corso delle prossime settimane.

L’Annual Pass 2020

L’aggiornamento 11.30 di Fortnite dovrebbe segnare anche il debutto dell’Annual Pass 2020, un nuovo tipo di Pass della Battaglia che permetterà di mettere le mani su tutti i contenuti estetici che Epic Games includerà nei singoli “pacchetti” nel corso del prossimo anno, il tutto con un risparmio complessivo del 25%. Come accennato, la skin Astra dovrebbe essere disponibile solo per gli utenti che acquisteranno l’Annual Pass 2020, ma per il momento non sono arrivate conferme a riguardo da parte di Epic Games.