I preparativi per il Natale stanno ormai entrando nel vivo, tra l’allestimento dell’albero e del presepe, gli addobbi di casa, la ricerca dei regali, l’organizzazione dei vari pranzi e cene e le storie legate alla festa da raccontare ai più piccoli. Per affrontare tutto questo turbinio di situazioni, un valido e divertente aiuto può arrivare dalla tecnologia e nello specifico dalle sempre più numerose applicazioni dedicate al Natale che negli ultimi tempi sono state rilasciate dagli sviluppatori sul mercato. Ecco, allora una selezione di app gratuite dedicate al Natale e disponibili per tutti gli utenti Android.

Conto alla rovescia di Natale con canti natalizi

Dal momento in cui si scarica, questa applicazione permette di applicare un wallpaper a tema natalizio sullo schermo del proprio smartphone, con un vero e proprio countdown che avvicina al giorno di Natale. La particolarità è che, tra le varie funzionalità pensate dagli sviluppatori, c’è l’opzione che permette di ascoltare alcuni tra i più famosi canti natalizi.

Santa Call Buon Natale

Non importa se si è stati buoni o cattivi, durante l’anno. Grazie a questa divertente applicazione si potrà simulare una telefonata con il vero protagonista della festa, Babbo Natale. L’idea è quella di far parlare i più piccini, ma perché no anche i più grandi, con il celebre barbuto, di cui si potrà ascoltare una voce molto simile a quella che notoriamente gli viene associata.

Babbo Natale Parlante

Un’altra app totalmente gratuita che permette di avere Babbo Natale direttamente sul proprio dispositivo. Grazie a “Babbo Natale Parlante” si potranno scrivere lettere ma anche parlare con lui, ascoltare le canzoni di Natale, e divertirsi con tutta una serie di divertenti mini giochi dedicata alla festa più attesa, soprattutto dai più piccoli.

Albero di Natale sfondo animato

Si tratta di uno sfondo animato dell'albero di Natale che permetterà di vivere lo spirito della festa ogni volta che si utilizza il proprio smartphone. Lo sfondo prevede un incantevole albero di Natale decorato con luci fatate che pulsano, proprio come vere luci natalizie. Il panorama che sta dietro lo sfondo rappresenta invece una piccola città in cui si celebra uno spettacolo di fuochi d'artificio in occasione della festa.

Fabbrica di Babbo Natale

Ecco un gioco a tema completamente natalizio. Con questa applicazione si potrà sviluppare una fattoria innevata, all’interno di un villaggio magico. Bisognerà organizzare ed allestire poi l'officina di Babbo Natale, costruire la città innevata e aiutare Babbo Natale con i regali da consegnare ai bambini. Tra le attività da completare quella di coltivare il fieno ogni giorno, ricevere le lettere da tutti i bambini del mondo e inviare la slitta piena di regali.

Suonerie di Natale

Nel periodo di Natale non possono mancare le suonerie a tema, che ogni volta che si riceve una chiamata fanno esplodere lo spirito della festa. Tra le numerose app che permettono di scaricarle, ecco “Suonerie di Natale” che consente di scegliere tra oltre 50 suonerie natalizie gratuite, applicabili anche a notifiche o a sveglie.

PiP camera cornici di Natale

Un modo curioso e divertente per pubblicare le proprie foto natalizie sui social o semplicemente per salvarle nella galleria del proprio smartphone o tablet? Ecco “PiP camera cornici di Natale” che permette di applicare filtri e temi natalizi agli scatti. L’app prevede una grande quantità di cornici invernali ed effetti fotografici natalizi e permette anche di creare particolari collage. Inoltre è possibile utilizzare l'app come editor di immagini natalizie.

Lista Regali di Natale

Uno strumento perfetto per organizzare al meglio la ricerca e l’acquisto dei regali da fare ad amici e parenti durante il Natale. Con questa applicazione sarà impossibile dimenticare di comprare tutti i regali, si potrà controllare la spesa stabilendo un proprio budget, selezionare quale regalo specifico verrà fatto per ogni singola persona selezionata, segnare i regali comprati e quelli già consegnati.