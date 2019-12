SaGa Scarlet Grace: Ambitions ora disponibile su PC, console e mobile

SaGa Scarlet Grace: Ambitions, il gioco di ruolo giapponese sviluppato da Square Enix e rilasciato nel 2018, è finalmente disponile anche in Occidente per PS4, Switch, Steam, iOS e Android.

Vanta una grafica migliorata rispetto al titolo originale, SaGa SCARLET GRACE, che ha debuttato sul mercato videoludico nel 2016, e offre tanti nuovi personaggi, con nuove storie e abilità.

Come comunicato dalla stessa azienda sviluppatrice nel comunicato ufficiale dedicato, gli utenti che acquisteranno una delle versioni per Switch, PS4 e Steam, prima del 3 gennaio 2020, avranno diritto a uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

SaGa Scarlet Grace: Ambitions: Ambientazione e trama

Il gioco di ruolo è ambientato in un mondo pieno di conflitti e intrighi, provocati dall’unico grande rivale del videogioco il dio Firebringer.

Come si legge nel comunicato diffuso dall’azienda sviluppatrice, “per sopravvivere l’umanità ha costruito un impero con un obiettivo: difendere l’umanità da questa creatura malvagia”.

Una volta sconfitto il nemico, dopo un millennio di battaglia, l’impero cade in ribellione. Il destino dell’umanità è affidato a quattro avventurieri, ognuno dei quali ha una differente storia, che intraprendo lunghi e articolati viaggi che dipendono solo ed esclusivamente dalle decisioni di ogni singolo videogiocatore.

“Non esiste una singola narrativa nel gioco, ogni avventura cambia a seconda del personaggio che si decide di guidare delle scelte prese durante la sua avventura”, spiegano gli sviluppatori del titolo.

I quattro protagonisti del titolo

Il titolo, come accennato precedente, vanta quattro avvincenti personaggi: Urpina, Leonard, Balmaint e Tania.

Urpina è la figlia della famiglia nobile Julanius, che governa le quattro grandi case guerriere dell’impero.

La giovane entra in azione dopo un attacco alla sua famiglia.

Il secondo personaggio è un contadino di Yaxart, che decide di intraprendere un cammino alla ricerca di sé stesso, dopo aver aiutato una donna in fin di vita.

Balmaint, invece, è il boia del castello Kohan della Provincia Kei; mentre Taria è un ceramista con un passato tumultuoso, che decide di intraprendere un viaggio per indagare l’origine dei problemi che affliggono il mondo, rivelati dalla sue ceramiche.

Oltre ai quattro personaggi principali del titolo, gli utenti potranno reclutare alcuni alleati, tra i 70 disponibili nel titolo.