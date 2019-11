Gianni Morandi e Fabio Rovazzi, sfida su Call of Duty Modern Warfare. VIDEO

Fabio Rovazzi e Gianni Morandi si sono riuniti per un nuovo progetto che questa volta non ha niente a che vedere con la musica.

Dopo il grande successo del singolo ’Volare’, pubblicato dalla Newtopia poco prima dell’estate 2017, i due amici si sono ritrovati per sfidarsi a uno dei videogiochi del momento, Call of Duty Modern Warfare.

Il giovane youtuber e cantante, che è tra gli ambasciatori del titolo sviluppato da Activision Blizzard, ha ripreso e pubblicato in rete la loro sfida, che segna ufficialmente il suo debutto nel mondo dei gameplay su YouTube.

Filmato: i progressi di Morandi

Nel filmato della durata di 10 minuti, pubblicato sul canale YouTube di Fabio Rovazzi, Morandi, che oltre ad aver lasciato un’impronta nella storia della musica italiana, negli ultimi anni fa parlare di sé per la sua attività social, appare leggermente spaesato con il joystick in mano.

Nel corso del divertente video, il noto cantante emiliano sembra acquistare familiarità con il videogioco o quantomeno con il linguaggio dei gamers: comincia a padroneggiare alcuni termini del settore, quali camping, frigger e kill.

Per l’occasione, Rovazzi ha creato a Morandi un profilo dedicato, chiamato “GianniMoreandy”, con il quale il noto cantante ha sfidato Delux e Kokeshi spalleggiato dal giovane youtuber, decisamente più portato per i videogiochi.

Per Morandi, come confessa lui stesso nel video, è stata la prima ‘esperienza’ con il joystick, che appare decisamente troppo piccolo rispetto alle sue grandi mani.

Call of Duty Mobile: novità

Tra le ultime novità, su Call of Duty Mobile sta per approdare la tanto attesa modalità Zombie, presente nei menu, ma finora inaccessibile. La nuova funzione verrà rilasciata venerdì 22 novembre 2019, con un nuovo update che aggiungerà anche il supporto ufficiale ai controller. Al momento non sono stati forniti dettagli più precisi in merito. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter sperimentare tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento.