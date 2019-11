Fifa 20, al via il torneo online che può far vincere 1000 dollari

I tornei Challenger Series su PlayStation 4 si arricchiscono della competizione mondiale dedicata a Fifa 20 e con una nuova e particolare modalità che permetterà, per la prima volta nella storia della console di casa Sony, di coinvolgere nella manifestazione anche gli utenti italiani.

Cosa sono i tornei della Challenger Series

Si tratta di un programma con cui PlayStation vuole invitare i giocatori di tutti i livelli a sfidarsi in maniera competitiva comodamente da casa, seduti sul proprio divano. Il primo titolo ad essere interessato è stato Mortal Kombat 11, e dopo Fifa 20, toccherà a Battlefield V e ad altri titoli che saranno annunciati strada facendo. Indipendentemente dal proprio livello di abilità, tutti possono partecipare per dimostrare di essere in grado di competere contro i propri amici e gli altri membri della community di PlayStation sparsi nel mondo, con diverse opportunità di vincere i premi messi in palio.

Iscrizioni entro il 18 novembre

Sony Interactive Entertainment, dunque, ha annunciato la prima stagione delle Challenger Series dedicata al titolo calcistico targato Ea Sports, alla quale potranno partecipare tutti i giocatori italiani che si iscrivono entro il 18 novembre, giorno nel quale inizierà ufficialmente la competizione. Per accedervi, gli utenti devono possedere una copia del gioco, un abbonamento a PlayStation Plus ed essere connessi online a al PlayStation Network. La registrazione può essere effettuata o accedendo alla dashboard di PlayStation 4 dove i giocatori dovranno accedere alla sezione ‘Eventi’, scegliere l’opzione ‘Tornei’ e selezionare la competizione a cui iscriversi. Utilizzando il web, invece, è possibile accedere al sito dedicato (INFO QUI).

Gli step della competizione

Ogni stagione della Challenger Series di Fifa 20 durerà 2 mesi e sarà contraddistinta da tre diverse fasi. L’utente, per accedere alla fase successiva, dovrà conquistare almeno tre vittorie su quattro match disputati. Successivamente, coloro che avranno superato con successo la prima fase, dovranno partecipare ad un torneo ad eliminazione diretta e posizionarsi nella top 64. Quindi solo i primi 64 classificati dei tornei della seconda fase si potranno qualificare per contendersi il titolo di campione.

I premi in palio

Il primo premio in palio consisterà in 1000 dollari in contanti o 12.000 Fifa points più i biglietti per vivere dal vivo e sugli spalti la Champions League, con sistemazione per due persone in hotel e accesso a una partita degli ottavi di finale, a scelta del vincitore. Tutti gli altri concorrenti potranno comunque aggiudicarsi premi in denaro, Fifa points e temi dinamici da utilizzare per PlayStation 4.