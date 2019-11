Neo Geo Arcade Stick Pro in uscita oggi in Giappone

L’11 novembre debutta in Giappone Neo Geo Arcade Stick Pro, il nuovo hardware svelato nel mese di settembre da una foto postata in un Tweet pubblicato sul profilo ufficiale di SNK.

Si tratta di una piattaforma, caratterizzata da un design che riprende il controller NEOGEO CD, che può essere utilizzata sia come console che come arcade stick.

Include 20 giochi da combattimento preinstallati nella memoria del dispositivo e, stando a quanto comunicato dalla casa sviluppatrice, dopo il lancio in Giappone, verrà rilasciato anche nel resto del mondo.

Finora, tuttavia, SNK non ha ancora svelato la sua data di uscita in altri Paesi.

Neo Geo Arcade Stick Pro: caratteristiche e funzioni

Neo Geo Arcade Stick Pro funziona sia come controller da abbinare a Neo Geo Mini o a un computer, sia come piattaforma se collegato alla televisione tramite il cavo HDMI.

Inoltre, abbinandolo ad altri device o Arcade Stick, permette di giocare in multiplayer.

“Il nuovo hardware NEOGEO arriva dopo NEOGEO mini! NEOGEO Arcade Stick Pro è un elegante ed unico arcade stick basato sul design del controller NEOGEO CD”, si legge nel post che ha svelato il prodotto.

Neo Geo Arcade Stick Pro (SNK)

Death Stranding disponibile da oggi su PS4, anche in edizione speciale

Tra le ultime novità del settore, l’8 novembre ha debuttato ufficialmente su PlayStation 4 Death Stranding, in formato fisico e digitale.

Sono disponibili due diverse versioni, quella standard e la Special Edition, che include una serie di contenuti esclusivi, tra i quali Steelbook, un modello Gold degli occhiali da sole “Ludens Mask”, ‘Death Stranding: Timefall’, un album musicale ispirato al gioco e un video dietro le quinte.

L’ultima fatica di Hideo Kojima è stata realizzata anche grazie al contributo di diversi attori e registi. Sam Bridges, il protagonista del titolo, è stato interpretato da Norman Reedus. Altri coprotagonisti riprendono le fattezze di Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Lindsay Wagner, Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn.