Una notizia curiosa che può interessare i tanti appassionati di videogiochi, ma anche di cinema e televisione, arriva direttamente dal Lucca Comics & Games 2019, il tradizionale appuntamento dedicato al mondo di videogames, fumetti e animazione che si concluderà il 3 novembre nella cittadina toscana. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, chi ha partecipato all’evento organizzato da Bandai Namco e CD Projekt RED per la presentazione di Cyberpunk 2077, ha potuto ascoltare in un gameplay proiettato in italiano l’inconfondibile doppiaggio di Luca Ward, che dovrebbe essere la voce ufficiale di Johnny Silverhand, personaggio del nuovo action rpg futuristico costruito sulle fattezze di Keanu Reeves e interpretato da quest'ultimo nella versione originale.

La voce italiana di Reeves

La notizia può non stupire i fan del noto doppiatore italiano, anche considerando il fatto che Ward è il doppiatore storico del celebre attore canadese, avendogli prestato la voce o in quasi tutti i suoi film più famosi, da L'avvocato del diavolo, alla serie di Matrix, da Constantine, alla serie di John Wick. Il titolo, che sarà disponibile dal 16 aprile 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, era stato presentato all’E3 di Los Angeles lo scorso giugno con l’inatteso ingresso sul palco proprio di Reeves. Il gioco si basa su un'avventura in un mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Il giocatore vestirà i panni di un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Si potrà personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del personaggio, esplorando un'immensa città dove ogni scelta che si farà può modificare l’esito della storia oltre che il mondo che circonda il personaggio.

Il ruolo del mercenario

Il mercenario fuorilegge può usare una varietà di armi modificabili, abilità di hacking e impianti potenzianti per diventare il migliore di tutti dentro Night City. Tra gli obiettivi avrà quello di eliminare sicari delle corporazioni, poliziotti, membri di gang nemiche e mercenari rivali per ottenere la reputazione necessaria ad accedere a lavori migliori, che gli permetteranno così di raggiungere la gloria. Ma Il focus principale sarà quello di ottenere un prototipo in grado di garantire la vita eterna.