Alla vigilia del debutto di Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, che arriverà sugli scaffali di elettronica il 18 ottobre 2019, Electronic Arts ha pubblicato il trailer del videogioco.

Dal video, postato sul canale YouTube di Plants Vs. Zombies, si evince che ci saranno tanti nuovi personaggi con caratteristiche e abilità diverse, tra i quali la zombie pattinatrice che troviamo anche sulla cover del titolo.

Dal 18 ottobre il nuovo episodio della serie sparatutto con Piante e Zombie sarà disponibile su Pc, PlayStation 4 e Xbox One.

“Vieni a scoprire Neighborville! Qui sta fermentando un conflitto tra i senza cervello e i vegetali! E tu che farai? Metterai in campo la tua coltura? Imbratterai le piante? Preparati a canticchiare la canzone di questo video per tutto il giorno. È davvero accattivante!”, scrivono gli sviluppatori.

Caratteristiche del gioco:

Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville offre sei modalità multiplayer, tra le quali varie missioni in cooperativa e diverse simulazioni PvP. Le diverse attività di gioco possono essere avviate direttamente da Divertilandia, la piazza principale che compare all’avvio del titolo e funziona come una sorta di menu interattivo dal quale gestire la propria partita. “Fai un salto a Divertilandia dalla magione di Dave o dal QG di Zombotron e fai squadra con gli amici o affrontali nella regione social. Vai al poligono di tiro, fai un giro sulla ruota panoramica, strimpella un po' il pianoforte gigante o tuffati direttamente nella battaglia”, si legge nella pagina di presentazione del videogioco.

PS Store, al via gli sconti di Halloween: tanti giochi a prezzi vantaggiosi

Sony ha lanciato i nuovi sconti di Halloween: sul PlayStation Store dal 15 ottobre sono disponibili vari giochi a prezzi vantaggiosi. La promozione, che terminerà il primo novembre 2019 offre diversi titoli horror, in tema con la festività, ma anche alcuni dei videogiochi del momento, con sconti fino al 60%. “Halloween si sta avvicinando, il PlayStation Store offre una serie di titoli scontati per prepararvi per le spaventose settimane a venire”, si legge nel blog ufficiale di PlayStation Store. Tra i titoli in promozione ci sono Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Metro Exodus, Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles, Mortal Kombat 11 e World War Z.