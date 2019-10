Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi. Dal 14 al 20 ottobre 2019, sono diversi i nuovi titoli in uscita per Nintendo Switch.

Tra i videogiochi più attesi ci sono sicuramente Children of Morta, Overwatch e The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, che saranno disponibili da martedì 15 ottobre. Dal giorno successivo, arriverà sugli scaffali di elettronica anche Little Town Hero, il nuovo titolo degli autori di Pokémon. Venerdì 18 ottobre, inoltre, debutterà sul mercato Ring Fit Adventure, un nuovo videogioco di avventura di casa Nintendo che riprende l’esperienza di gioco offerta da Wii Sports e Wii Fit.

Tra le novità in arrivo nel corso della settimana ci sono anche Baldur's Gate Enhanced Edition, The Ninja Saviors Retun of the Warrior, Billy Bomber, Felix The Reaper, A Hat in Time e Return of the Obra Dinn.

Tutti i nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch

Ecco tutti i nuovi titoli in arrivo questa settimana su Nintendo Switch, suddivisi per giorno di uscita.

Videogiochi in arrivo martedì 15 ottobre

• Children Of Morta

• Zombieland Double Tap Road Trip

• Planescape Torment/Icewind Dale Enhanced Editions

• Overwatch

• The Baldur’s Gate Enhanced Edition Pack

• The Witcher 3

• The Eyes Of Ara

• The Ninja Saviors Return Of The Warriors

• Override Mech City Brawl Super Charged Mega Edition

• Billy Bomber

Mercoledì 16 ottobre arriverà un solo nuovo titolo: Little Town Hero

Giovi disponibili da giovedì 17 ottobre

• Felix The Reaper

• Kine

• Stranded Sails Explorers Of The Cursed Islands

• Summer Sweetheart

• Domiverse

• Rabi-Rabi

• Battle Planet Judgement Day

• Sublevel Zero Redux

• SEGA AGES Ichidant-R

• SEGA AGES Columns II

• The Jackbox Party Pack 6

• Where The Bees Make Honey

• Minature - The Story Puzzle

Videogiochi in arrivo venerdì 18 ottobre

• Pig Eat Ball

• Ice Age Scrat’s Nutty Adventure

• Return Of The Obra Dinn

• A Hat In Time

• Megaquarium

• Ring Fit Adventures

• ZikSquares

• Safari Pinball

• StarBlox Inc

• Worbital