Gta 5 online, ecco come ottenere un milione di dollari in regalo

Guadagnare un milione di dollari, in valuta di gioco, senza nessuna fatica. E’ quello che accadrà agli appassionati di Gta 5 che, in attesa del tanto chiacchierato nuovo capitolo, effettueranno il login nel gioco entro il 2 ottobre. I soldi virtuali verranno depositati sul proprio conto di gioco presso la Maze Bank entro il 9 dello stesso mese.

Tante novità in arrivo

L’occasione scelta da Rockstar Games, per uno dei giochi in assoluto più venduti nella storia videoludica, è quella legata ad un nuovo compleanno, il sesto, che il titolo festeggia nella modalità online. Sono poi altre le novità in arrivo per un gioco che sforna nuovi contenuti senza soluzione di continuità, anche per questo forse accattivandosi le preferenze di tantissimi videogiocatori nel mondo. Tra queste l'arrivo di una nuova serie di sfide legate alla modalità ‘sopravvivenza’ sempre su Gta online. Si tratterà in tutto di sette nuove sfide in totale che richiedono di affrontare i pericoli più disparati. Cercare di completare queste sfide potrebbe essere interessante anche considerando il fatto che fino al 2 ottobre tutte le sfide di questa modalità garantiranno ricompense doppie. E considerando il milione di dollari ottenuto grazie al semplice login, il conto in banca del proprio promette di schizzare letteralmente alle stelle.

I rumors su Gta 6

L’attesa per i fan della serie legata ad un prossimo Gta 6 intanto sta impazzando su siti e forum di settore. Stando ai tanti rumors emersi negli ultimi tempi, pare anche il nuovo capitolo sarà ambientato nel passato, in un periodo a cavallo tra gli anni ’70 e 80’ e avrà una trama incentrata sul tema del narcotraffico. I giocatori vestiranno i panni di un uomo chiamato Ricardo e vivranno la sua ascesa da semplice corriere della droga a boss dei traffici mondiali. Ma c’è anche chi giura che ci sarà la presenza di una protagonista femminile nella modalità storia. Insomma, le voci sono le più disparate.

Tre misteriose immagini

A suffragare queste teorie, per ora assolutamente non ufficiali, sono state pubblicate di recente anche tre presunte immagini legate a quello che potrebbe essere Gta 6. Ovviamente il dibattito si è subito scatenato, tra chi sostiene siano vere e chi pensa siano frutto di uno scherzo per ingannare l’attesa che sta crescendo. La prima immagine mostra un'auto della polizia che potrebbe essere uno dei veicoli usati nel prossimo gioco, un’altra immagine ‘rubata’ mostrerebbe quello che potrebbe essere il prossimo aeroporto della città mentre l’ultima ritrae da dietro la nuca di quello che potrebbe essere uno dei personaggi principali del nuovo titolo. Le foto sono state pubblicate (e ben presto cancellate, ma hanno fatto lo stesso il giro del web) su Reddit, sito dove gli utenti registrati possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali.