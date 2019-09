Epic Games Store, sei titoli per pc a tema Batman in regalo

Due raccolte, ciascuna contenente tre titoli a tema Batman, sono disponibili per il download gratuito su Epic Games Store, nelle rispettive versioni per pc. C’è tempo fino al 26 settembre per scaricare Batman Arkham Collection (che comprende Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight) e Lego Batman Trilogy (in cui sono compresi Lego Batman: The Videogame, Lego Batman 2: Dc Super Heroes e Lego Batman 3: Beyond Gotham).

Batman: Arkham Collection

In vendita solitamente al prezzo di 48,99 euro, la trilogia comprende Arkham Asylum, sviluppato da Rocksteady Studios. Si tratta del primo videogioco della saga videoludica e del primo capitolo della trilogia stessa. Pubblicato ad agosto per PlayStation 3 e Xbox 360 ed in seguito per pc (mentre le versioni per Ps4 e Xbox One sono arrivate ad ottobre 2016) si basa sulla longeva serie a fumetti del celebre eroe della Dc Comics. La trama principale del gioco vede Joker, nemico di Batman, ideare un complotto per prendere il controllo del manicomio Arkham Asylum e intrappolarlo con molti dei suoi nemici incarcerati. Joker minaccia di far esplodere delle bombe nascoste intorno a Gotham City, quindi Batman è costretto a combattere i detenuti del manicomio e cercare di frenare il piano diabolico del rivale. Il gioco si presenta in terza persona focalizzandosi sul combattimento, sulle abilità stealth e di investigazione del personaggio principale, oltre all’utilizzo dei celebri gadget di Batman che possono essere utilizzati in combattimento e durante l'esplorazione. Arkham City, secondo capitolo della trilogia, ha visto la luce nel 2011. Il gameplay è più o meno lo stesso del primo capitolo: il videogioco, sempre in terza persona, si sofferma soprattutto sul combattimento di Batman e sulle abilità stealth e sui vari gadget che possono essere utilizzati sia in combattimento che nell'esplorazione. A differenza di Arkham Asylum che era ambientato prettamente nell'omonimo manicomio, in questo videogioco è possibile esplorare i bassifondi di Gotham City, trasformati in superprigione, permettendo al giocatore di completare numerose missioni secondarie. Infine Arkham Knight, sul mercato dal 2015, è ambientato in una ridisegnata Gotham City. La mappa di gioco è molto più grande dei capitoli precedenti e la grafica ancora più dettagliata e realistica. Viene introdotta la possibilità di guidare la Batmobile, che ha un ruolo fondamentale durante la storia del gioco. I nemici per strada sono molto più numerosi e interagiscono con l'ambiente circostante, mentre fanno il loro ritorno le sfide dell'Enigmista.

Lego Batman Trilogy

In vendita normalmente al prezzo di 48,99, anche questa trilogia è disponibile gratuitamente fino al 26 settembre su Epic Games Store. In questo caso i titoli firmati Traveller’s Tale permettono di vestire i panni del famoso Uomo Pipistrello in una rielaborata ambientazione in salsa Lego.