Asphalt 9: Legends, aperte le prenotazioni della versione per Switch

Sull’eShop di Nintendo Switch sono attive le prenotazioni di Asphalt 9: Legends. Dopo aver spopolato su Android e iOS, il noto racing game di Gameloft arriverà sulla console ibrida il prossimo otto ottobre. Il gioco sarà free to play e, oltre a tutti i contenuti della versione mobile, presenterà anche delle funzionalità inedite. Gli utenti che lo prenoteranno riceveranno l’esclusiva decalcomania BMW Z4 LCI E89, che potrà essere sbloccata ottenendo sei ‘Bandiere Carriera’. Su Switch, Asphalt 9: Legends avrà un sistema di accelerazione manuale e supporterà sia i JoyCon sia il Pro Controller. Giocando in multiplayer locale, i giocatori potranno sfidare altri tre amici grazie alla modalità schermo condiviso. Inoltre, all’interno del gioco sarà presente la modalità Quick Race, giocabile sia online sia offline.

Lo sviluppo della versione per Switch

Gli sviluppatori hanno dichiarato che creare una versione di Asphalt 9: Legends per Switch è stata una sfida entusiasmante e ha permesso loro di introdurre nuove funzionalità. In particolare, la modalità split screen è stata implementata per consentire ai giocatori di divertirsi ovunque con amici e familiari. È previsto anche il debutto di uno ‘Starting Racer Pack’, il cui acquisto permetterà di utilizzare fin da subito alcune delle migliori vetture presenti nel gioco e ottenere delle risorse extra.

Super Kirby Clash

Un altro gioco scaricabile gratuitamente dall’eshop di Nintendo Switch è Super Kirby Clash. Grazie alla formula free to start, i giocatori possono mettere le mani sul titolo senza spendere nulla ed effettuare in seguito delle microtransazioni facoltative nel negozio presente all’interno del gioco per sbloccare delle funzionalità aggiuntive. Gli oltre cento livelli che compongono l’avvenuta possono essere affrontati da soli o in compagnia di tre amici (sia in locale sia online), tramite l’utilizzo di quattro Joy-Con. Cooperare con gli altri giocatori permetterà di superare con facilità anche i livelli più difficili. Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di personalizzare il proprio Kirby modificando le sue abilità e il suo equipaggiamento.