Destiny 2 per PC si traferisce su Steam, ecco quando

Destiny 2 per PC verrà presto trasferito su Steam. A ricordare agli appassionati del noto sparatutto il passaggio sulla piattaforma di Valve è un nuovo comunicato diffuso da Bungie, l’azienda sviluppatrice, che spiega tutti i dettagli del trasferimento che avverrà a partire dal primo ottobre.

Dal prossimo mese, i videogiocatori potranno acquistare direttamente su Steam Destiny 2: Ombre dal profondo, il nuovo capitolo della storia.

Come effettuare il trasferimento su Steam

Gli utenti già in possesso di Destiny 2 per PC possono trasferire tutti i propri dati da Battle.net. Il trasferimento include non solo l’account, ma anche le espansioni, argento, Pass Annuale e tutti gli altri contenuti.

“Se giochi già su PC, porta tutto con te. Associa oggi i tuoi account di Destiny su BattleNet e Steam per far sì che i tuoi guardiani siano pronti al lancio del 1° ottobre”, si legge sul sito ufficiale di Bungie, dove è possibile completare il passaggio accedendo a un account esistente.

Chi, invece, ha intenzione di cimentarsi per la prima volta con il titolo può scaricare Destiny 2: Una Nuova Luce.

Il passaggio di Destiny 2 da pc a Steam coincide con l’arrivo di un’altra importante novità: dal primo ottobre debutterà Shadowkeep, la quarta espansione del titolo che offrirà nuove missioni, vari equipaggiamenti e diverse incursioni.

Dal primo ottobre Destiny non sarà più disponibile su Battle.net.

Final Fantasy Crystal Chronicles: ecco la data d'uscita della Remastered

Tra le ultime novità nel settore videoludico, Square Enix ha recentemente svelato la data di uscita ufficiale di Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, la nuova edizione del titolo uscito per la prima volta su Nintendo Game Cube nel 2003.

Il videogioco debutterà in formato digitale su PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android il 23 gennaio 2020. Solo in Giappone uscirà anche in versione fisica.

"A quindici anni dal suo debutto, il gioco di ruolo coop Final Fantasy Crystal Chronicles sta per sbarcare su Nintendo Switch in versione rimasterizzata”, si legge sul sito ufficiale di Nintendo.