Fortnite, come distruggere i Cartelli di divieto di ballo

Per completare una delle missioni Boogie Down della settimana 6 della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale, i giocatori devono distruggere i cartelli di divieto di ballo sparsi per la mappa. Il modo più facile per completare questa sfida è atterrare nella parte innevata dell’isola e abbattere tre segnali posti a breve distanza l’uno dall’altro. Per trovare il primo cartello è sufficiente raggiungere l’estremità a sud-ovest della mappa: una volta arrivati basta colpire una volta il segnale col piccone per abbatterlo. Fatto ciò, è necessario procedere verso nord-est fino a raggiungere una piccola montagna al cui centro si trova un accampamento con un falò e un paio di tende. In questa zona è presente il secondo segnale di divieto di ballo. Dopo averlo distrutto, è possibile dirigersi verso l’ultimo cartello, situato a sud-est di Piste Polari, precisamente nel punto in cui è possibile osservare l’hangar dall’alto. Un trucco per superare agevolmente questa missione è affrontarla nella modalità Rissa a Squadre, dov’è più difficile essere intralciati dagli altri giocatori.

Le novità introdotte con l’aggiornamento 10.20

L’aggiornamento 10.20 ha permesso a Epic Games di implementare nel Battle Royale una serie di novità in grado di modificare l’esperienza di gioco. In Battaglia Reale è stata introdotta la Bolla Scudo, un oggetto raro che crea una grande cupola protettiva attorno al giocatore, in grado di difenderlo per trenta secondi dai proiettili e dagli esplosivi. È stato anche aggiunto un nuovo evento dedicato a Borderlands: fino al 10 settembre, gli utenti potranno giocare nella Zona Fenditura di Pandora creata vicino a Palmeto Paradisiaco e affrontare delle sfide a tema per ottenere delle ricompense. Inoltre, nel negozio virtuale del gioco è stato reso disponibile il “Pacchetto Psycho”, contenente una skin Psycho, uno zaino a forma di Claptrap e un piccone a tema. L’evento celebra l’imminente uscita di Borderlands 3: l’ultimo capitolo della serie di Gearbox, infatti, arriverà sugli scaffali dei negozi specializzati il 13 settembre.