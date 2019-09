È in arrivo una grande novità per gli appassionati della PlayStation 4 e dei giochi di sopravvivenza: in autunno verrà lanciata la versione per PS4 di Astroneer.

Ad annunciarlo è stata la stessa Gearbox Publishing, in occasione del Pax West 2019.

Dal 15 novembre 2019, i videogiocatori potranno divertirsi sperimentando su PS4 l’esperienza di gioco offerta dal titolo di sopravvivenza che ha debuttato nel mese di febbraio 2019 su Xbox One e PC.

Dal giorno del lancio della versione per PS4, arriverà anche l’edizione fisica per Xbox One.

Il titolo è già disponibile in preorder sullo Store ufficiale di Sony: preordinandolo è possibile aggiudicarsi un tema esclusivo per la dashboard.

Novità in arrivo con la versione di Astroneer per PlayStation 4

La versione del noto titolo di sopravvivenza per PlayStation 4 vanterà una serie di novità tra le quali una nuova tuta e un innovativo visore. Comprenderà anche l’update ‘Explorer’, che verrà integrato nelle versioni per Xbox One e Pc nel mese in corso. L’aggiornamento arricchirà il titolo con una serie di novità: il jetpack, il jump-jet, diversi nuovi oggetti e la fotocamera in gioco.

L’annuncio della data di uscita del nuovo titolo per PS4 è coronato dalla pubblicazione del trailer della nuova versione.

Astroneer catapulta i videogiocatori nel XXV secolo e affida loro un’unica grande missione: svelare i misteri che attanagliano l’Universo. Nel titolo, oltre all’astuzia, è fondamentale anche il gioco di squadra: è possibile andare in ‘esplorazione’ in team composti da massimo quattro utenti.

PS4, tutti i giochi in uscita dal 2 all’8 settembre 2019

Nella settimana in corso gli appassionati della console potranno sperimentare tanti nuovi titoli, primi tra tutti Catherine: Full Body e Final Fantasy VIII Remastered, che debutteranno sul mercato martedì 3 settembre. Ecco tutti i giochi in uscita per PS4 dal 2 all’8 settembre 2019: Final Fantasy VIII Remastered, Catherine: Full Body, River City Girls, Monster Hunter: World - Iceborne, NBA 2K20.