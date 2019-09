C'è una grande sorpresa per i giocatori di Crash Team Racing Nitro-Fueled: gli sviluppatori di Beenox hanno infatti annunciato l’arrivo di Spyro & Friends Grand Prix, che segna anche l’entrata del popolare draghetto viola tra i personaggi sbloccabili. Il remake di uno dei videogiochi più amati, uscito nel 1999, si fonde quindi con un’altra delle saghe più apprezzate nel campo del gaming, quella di Spyro, che approda su CTR Nitro-Fueled insieme ad altri personaggi e contenuti esclusivi. Il videogame sviluppato da Beenox e pubblicato da Activision era stato lanciato in estate su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Spyro arriva in Crash Team Racing Nitro-Fueled

Da giugno gli amanti di Crash Bandicoot hanno finalmente modo di compiere un tuffo nel passato con Crash Team Racing Nitro-Fueled, il remake di uno dei capitoli più popolari della serie che ha come protagonista il simpatico animale creato da Naughty Dog. Per aggiungere un ulteriore tocco di nostalgia, gli sviluppatori hanno ora arricchito il titolo di una nuova competizione: Spyro & Friends Grand Prix ha come protagonista principale proprio il draghetto viola, che sarà utilizzabile dai giocatori. La novità comprende però altre aggiunte, come il circuito a tema Spyro, i personaggi giocabili Hunter e Gnasty Gnorc, oltre a Sparx come maschera protettiva, la stessa funzione svolta da Aku Aku con Crash Bandicoot.

Il remake di Spyro The Dragon

Con l’arrivo di Spyro & Friends Grand Prix sono stati rilasciati anche alcuni miglioramenti relativi all’esperienza di gioco, oltre alla correzione di alcuni bug riscontrati in precedenza. Soltanto per chi gioca online, inoltre, saranno accessibili contenuti tra i quali la Spyromobile, la Gnasty Ride e la Dragonfly. L’introduzione del draghetto in Crash Team Racing Nitro-Fueled è stato il modo scelto da Activision per festeggiare la Spyro Reignited Trilogy, ovvero un remake dei primi tre capitoli della serie Spyro The Dragon usciti tra il 1998 e il 2000.