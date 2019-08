For Honor, la versione per Pc gratis sul negozio online di Ubisoft

Ubisoft ha deciso di allargare la community legata a For Honor, il celebre picchiaduro che sfrutta una visuale in terza persona tridimensionale ed è ambientato in un mondo medievale fittizio, permettendo ai videogiocatori su Pc di scaricare completamente gratis il gioco. Inoltre, per i possessori di PlayStation 4 e Xbox One, il download digitale del titolo è in sconto: per entrambe le console può essere acquistato a 9,99 euro invece che a 19,99.

I folli piani di Apollyon

Uscito ufficialmente a febbraio 2017, For Honor è ancora oggi un titolo apprezzato dagli appassionati del mondo videoludico. Il gioco si svolge sullo sfondo di un violento cataclisma che ha stravolto completamente il mondo e nel quale le fazioni di Cavalieri, Vichinghi e Samurai iniziano a lottare per sopravvivere. Dopo tantissimi anni fatti di dure battaglie, tra le fazioni comincia inaspettatamente a nascere la pace. Ma qualcuno non approva un cambiamento così drastico: si tratta di Apollyon, una signora della guerra al comando della Legione di Ossidiana, che percepisce nella pace una debolezza che porterà i guerrieri alla rovina. Per impedire che tutto questo avvenga, Apollyon decide deliberatamente di scatenare delle guerre intestine tra le fazioni affinché solo i più forti sopravvivano, mentre i deboli soccombano.

Le modalità storia e multiplayer

In ogni battaglia l’utente potrà scegliere fra 12 epici eroi appartenenti alle tre fazioni leggendarie: i misteriosi samurai, i brutali vichinghi oppure ancora i letali cavalieri. Ogni guerriero, dotato di un personalissimo set di armi con un particolare stile di gioco, può contribuire alla vittoria della propria fazione. Per farlo, si potrà personalizzare completamente l’armatura del proprio guerriero, scegliendo quale tipo di busto, elmo o arma equipaggiare. Nel gioco è disponibile la modalità storia e quella multiplayer online. Nel primo caso si dovrà affrontare un viaggio che porterà a vestire l’armatura di un eroe di ogni fazione, assaltando castelli e fortezze, affrontando battaglie sanguinose e sconfiggendo terribili boss in intensi duelli. Il tutto con l’obiettivo di bloccare i folli piani di Apollyon. Nella modalità multiplayer sono previste sette tipologie di sfide, tra le quali dominio, schermaglia ed eliminazione, in cui affrontare gli avversari in intensi e brutali sconti dove le abilità di combattimento di ciascuno possono fare la differenza fra la vita e la morte.