Samsung PlayGalaxy Link, l’app sarà disponibile da settembre

Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, specializzato in notizie riguardanti il mondo della tecnologia, la funzionalità PlayGalaxy Link, svelata da Samsung nel corso dell’evento di presentazione di Galaxy Note 10, potrebbe diventare disponibile gratuitamente a partire da settembre. Inoltre, il colosso di Seul ha da poco pubblicato un video dedicato al nuovo servizio di gioco in streaming, nel quale non sono però presenti informazioni dettagliate sul funzionamento dell’app. Maggiori informazioni arrivano da TechCrunch: il sito svela, infatti, che la nuova funzionalità, finalizzata a consentire la riproduzione remota dei giochi PC su smartphone, sarà disponibile da settembre. L’applicazione potrà essere scaricata gratuitamente sia su Windows che su Android e sarà basata sulla tecnologia a bassa latenza mesa a punto da Parsec Cloud, una start-up di cloud gaming con sede a New York.

App simili a PlayGalaxy Link

Parsec, un’applicazione basata sulla tecnologia della startup, è disponibile per Android in accesso anticipato e offre a tutti gli smartphone compatibili delle funzioni analoghe a quelle di PlayGalaxy Link. A differenza di altre soluzioni simili, come Steam Link, l’app consente di connettersi al PC tramite qualsiasi rete dati (e non solo tramite Wi-Fi). Non è ancora chiaro se la versione di Samsung del servizio proporrà delle funzioni differenti, ma è probabile che prima di settembre il colosso di Seul diffonderà maggiori dettagli.

Galaxy Book S

Oltre ai nuovi Galaxy Note 10 e all’app PlayGalaxy Link, a New York Samsung ha presentato anche Galaxy Book S, un nuovo laptop ultra-sottile e ultra-leggero dotato di 8 GB di RAM, del sistema operativo Windows 10 e del processore Qualcomm Snapdragon 8cx, in grado di garantire un consumo di energia ridotto. Grazie alla batteria da 42 Wh, il dispositivo garantisce un’autonomia di circa 30 ore con una singola ricarica. Inoltre, Galaxy Book S ottimizza le prestazioni in base all’attività eseguita, limitando ulteriormente il consumo di energia.