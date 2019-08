Fortnite, Epic Games aggiorna lo store: torna Mortafiamma

Epic Games ha colto di sorpresa gli appassionati di Fornite aggiornando senza alcun preavviso lo store del videogioco.

Dal 7 agosto 2019, nel negozio del noto Battle Royale sono disponibili tanti nuovi contenuti esclusivi acquistabili con la moneta del gioco, i V-buck.

Tra le nuove Skin torna il tanto amato Mortafiamma, apparso per la prima volta nella Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, nel corso dell’evento limitato degli zombie: è ora disponibile al prezzo di 2000 V-buck, l’equivalente di circa 20 euro. Sullo store è possibile acquistare anche la copertura Frattale Zero al costo di 500 V-buck.

Tutti i nuovi contenuti aggiunti nel negozio

Ecco tutte le skin disponibili sullo Store di Fortnite dal 7 agosto 2019, abbinate al loro prezzo in V-buck:

• Mortafiamma (Costume) - 2000 V-buck

• Frattale Zero (Copertura) - 500 V-buck

• Frontiera (Costume) - 1200 V-buck

• Canaglia (Costume) - 1500 V-buck

• Lasciati andare (Musica) - 200 V-buck

• Fatti una risata (Emote) - 500 V-buck

• Bacchetta a stella (Strumento raccolta) - 800 V-buck

• Signia (Costume) - 800 V-buck

• Dab profondo (Emote) - 200 V-buck

Fortnite, con l’aggiornamento 10 arriva il Far West

Dal primo agosto, sul celebre Battle Royale targato Epic Games, è arrivata la Stagione 10. Tra le novità, oltre al nuovo Pass Battaglia c’è B.R.U.T.O il veicolo che può ospitare due giocatori che cooperano per abbattere i nemici. La patch 10.00 ha introdotto molti altri contenuti esclusivi, tra cui il selvaggio Far West nella nuova location ‘Città Pinnacoli’, caratterizzato da strutture in legno, salom e armi da cowboy. Nell’area sono in vigore due particolari leggi: è proibito raccogliere le risorse e costruire strutture. Ciò rende gli incontri nel Far West ancor più accattivanti. Per quanto riguarda la modalità creativa, la patch 10.00 ha reso disponibili sette nuovi prefabbricati nel villaggio Vichingo e 3 nuove gallerie. In modalità a tempo, inoltre, saranno disponibili la Tenzone all'Astrostazione e il Duello Rottamatore.