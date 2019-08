Fifa 2019, il campione del mondo è un ragazzo tedesco

I tornei competitivi legati ai videogiochi stanno prendendo sempre più piede, sia tra i semplici curiosi e appassionati sia tra i giocatori, veri e propri pro player che guadagnano somme importanti dalle partecipazioni ad eventi come questi. Dopo il record della World Cup 2019 di Fortnite, evento trasmesso in streaming che ha catturato milioni di spettatori e messo in palio premi ricchissimi, anche il torneo di Fifa 19 è volto al termine, dopo le finali della O2 Arena di Londra. Qui, dopo un testa a testa serratissimo, il tedesco ‘MoAuba’ ha detronizzato ‘MsDossary’, campione del mondo uscente, ottenendo la palma di miglior videogiocatore del titolo calcistico targato EA e portando a casa un premio pari a 250mila dollari.

Il primo tedesco della storia del torneo

Mohammed Harkous, primo tedesco in assoluto a trionfare in un torneo competitivo di Fifa, è un giocatore professionista per il team Werderesports. Dall’edizione del 2004, prima in assoluto nella storia del torneo, mai nessuno era riuscito a confermarsi per due anni di fila e anche quest’anno è andata così, con MsDossary che ha dovuto cedere lo scettro al ragazzo tedesco proprio nel corso del testa a testa decisivo, di fronte ad un pubblico festante. "Sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che così tante persone mi stessero sostenendo, specialmente i ragazzi britannici", ha detto MoAuba dopo la sua vittoria. "È stato grandioso e tutti quelli che mi conoscono sanno quanto io mi diverta a giocare di fronte a tanta gente”, ha aggiunto. Come per Fortnite, anche le finali del torneo di Fifa 2019 hanno avuto un grande seguito, dato che sono state trasmesse in ben sei lingue per la prima volta. I fan hanno potuto assistere alle partite con commenti in arabo, cinese, inglese, tedesco, portoghese e spagnolo e prima dell'inizio della competizione hanno potuto assistere ad un'esclusiva anteprima di FIFA 20, prima della sua uscita ufficiale, prevista per il 27 settembre prossimo su PlayStation 4, Xbox One e Pc.

Una delle novità su Fifa 2020

In attesa di testare con mano la versione 2020, ecco una novità che riguarderà il titolo in arrivo. Si chiamerà ‘VOLTA Football’ e sarà la modalità che segna il ritorno del calcio da strada su Fifa, con sfide su campetti di tutto il mondo e in gabbie infernali dove la palla non si ferma mai. Oltre ad un realismo ogni anno più potenziato, con questa modalità ci si potrà scatenare con spettacolari numeri da artista del pallone, cercando di avere la meglio sull’avversario anche senza competere sui classici manti verdi degli stadi tradizionali.