Nintendo Switch, tutti i giochi in uscita questa settimana

In attesa delle numerose novità annunciate durante l’E3 2019, tra il 17 e il 23 giugno i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le mani su quattro nuovi giochi. Il 20 giugno farà il suo debutto sulla console ibrida 198X, un’avventura dai toni nostalgici strettamente legata alle sale giochi arcade tipiche degli anni ’80. Riproponendo alcune esperienze videoludiche tipiche di quegli anni, dal picchiaduro a scorrimento allo shoot ‘em up, il gioco, sviluppato dalla software house svedese Hi-Bit Studios, si focalizza sulla crescita personale di Kid, un adolescente alla ricerca del suo posto nel mondo. Il 20 giugno uscirà anche Slender: The Arrival, un horror uscito in passato su varie altre console, tra cui Wii U, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, incentrato sulla leggenda metropolitana riguardante la creatura nota come Slender Man, riprende le meccaniche della tech demo Slender: The Eight Pages e le amplia, aggiungendo nuovi scenari e mappe di dimensioni più generose.

My Friend Pedro e Crash Team Racing: Nitro-Fueled

L’ultimo gioco in uscita per Switch il 20 giugno è My Friend Pedro, un action shooter tanto violento quanto spettacolare, basato sull’omonimo flash game rilasciato da Adult Swim nel 2014. Il titolo è stato sviluppato dalla software house DeadToast Entertainment. Infine, il 21 giugno Crash Bandicoot farà il suo ritorno in Crash Team Racing: Nitro-Fueled, l’attesissimo remake del gioco di corse in stile Mario Kart uscito nel 1999 sulla prima PlayStation. Pur presentando una veste grafica completamente rinnovata, questa versione rimane estremamente fedele all’originale, arrivando persino a riproporre le scorciatoie ‘nascoste’ nelle varie piste.

L’E3 2019 di Nintendo

Durante l’E3, Nintendo ha svelato numerose informazioni sui giochi che usciranno su Switch nei prossimi mesi, focalizzandosi soprattutto su esclusive attese come Luigi’s Mansion 3, Fire Emblem: Three Houses, Astral Chain, Daemon X Machina, Pokémon Spada e Scudo e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Non sono mancate anche delle sorprese inaspettate, tra cui l’annuncio di un sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e l’arrivo di The Witcher 3 sulla console ibrida.